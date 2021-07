Aaron Dessner y Bon Iver estrenan otra canción de Big Red Machine

Big Red Machine es el proyecto que une a Aaron Dessner (The National) y Bon Iver, que el próximo 27 de agosto debutarán a través de Jagjaguwar / 37d03d con su debut How Long Do You Think It’s Gonna Last?

“Phoenix (feat. Fleet Foxes y Anaïs Mitchell)” es otra de sus canciones, coescrita por Aaron Dessner, el líder de Fleet Foxes Robin Pecknold, Justin Vernon y Anaïs Mitchell con crédito de coproducción para Pecknold y Dessner.

“‘Phoenix’ fue una de las últimas canciones que escribimos para este disco”, comenta Dessner. “Estaba pensando en The Band y Grateful Dead … tal vez imaginando que este álbum de Big Red Machine era una versión de Last Waltz. Justin lo escuchó por primera vez mientras conducía e inmediatamente la melodía del coro le vino a la cabeza. Compartí el boceto con Robin Pecknold, de quien he sido fan desde siempre y de quien había estado soñando que se uniría a nosotros en este disco. Robin escribió los versos y el pre-coro como una especie de diálogo con Justin, recordando una conversación que una vez tuvieron entre bastidores en Phoenix. Más tarde, Anais escribió palabras para su parte y los Westerlies agregaron su magia al instrumental. JT Bates retumba en forma rara en la batería en esta canción. Creo que es lo que siempre imaginé para el sonido de Big Red Machine “.

Escucha “Phoenix (feat. Fleet Foxes y Anaïs Mitchell)” de Big Red Machine

Photo / collage: Graham Tolbert