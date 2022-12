Muere Martin Duffy, teclista de Primal Scream

Martin Duffy, teclista de Primal Scream ha fallecido hoy a los 55 años sin que se conozcan las causas de la muerte.

La noticia del fallecimiento del músico fue confirmada por el A&R James Endeacott, antes de ser verificada por otras personas cercanas a la estrella que comenzó su carrera en Felt.

En 1989 se unió a los de Bobby Gillespie para añadir teclados en el que fue segundo álbum de la banda, desde entoces ha demostrado ser un músico versátil y ha desempeñado un papel clave en la evolución del sonido del grupo de la reinvención de Screamadelica, a nuestros días. Sus habilidades en el teclado y la programación de sintetizadores han contribuido a asentar esa mezcla única de rock, psicodelia y música electrónica que ha hecho que Primal Scream sea una de las bandas más importantes y influyentes del Reino Unido.

La última participación de Martin Duffy con sus compañeros se remonta al disco Chaosmosis de 2016, aunque el pasado año había colaborado tocando el piano en el disco conjunto de Bobby Gillespie y Jehnny Beth Utopian Ashes.

En 1996 se unió brevemente a The Charlatans después de la trágica muerte de Rob Collins en accidente, siendo gran amigo de Tim Burgess y tocando en sus álbumes como solista. El propio Burgess le ha despedido en Twitter como un «alma hermosa».

Another tragic loss of a beautiful soul. Martin Duffy stepped in to save The Charlatans when we lost Rob – he played with us at Knebworth and was a true friend. He toured with me in my solo band too – he was a pleasure to spend time with. Safe travels Duffy ? pic.twitter.com/cvuEvvqYGa

— Tim Burgess (@Tim_Burgess) December 20, 2022