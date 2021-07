Bobby Gillespie & Jehnny Beth – Utopian Ashes (Sony) 

Bobby Gillespie (mítico frontman de Primal Scream) y la francesa Jehnny Beth (magnética líder de Savages) afirman, sin tapujos, que el objetivo de este disco conjunto no era otro que capturar y actualizar en su justa medida la esencia de dúos tradicionales de country y soul, al estilo de Gram Parsons & Emmylou Harris en ‘Grievous Angel’ (Reprise, 74) y George Jones & Tammy Wynette en ‘We Go Together’ (Epic, 71). En realidad, el espigado escocés ya había mostrado con anterioridad, en repetidas ocasiones y al amparo de su banda, esa predilección suya (y que maneja con gran efectividad) por compartir micro con féminas de marcada personalidad… y mejores dotes vocales que la suya.

Una lista extensa que, entre otros, incluye nombres como los de Lovefoxxx (de Cansei de Ser Sexy), Sky Ferreira, Alison Mosshart (de The Kills y The Dead Weather), las hermanas Haim, Rachel Zeffira (de Cat’s Eyes), Victoria Bergsman (de The Concretes) y hasta la modelo Kate Moss. Por eso no es de extrañar (y, a la vista de los resultados, resulta muy de agradecer) la presente sinergia junto a Jehnny Beth, en un proyecto que a priori no podía tener mejor pinta. Unas expectativas satisfechas con creces, después de que la química entre ambos –elemento indispensable para que este tipo de producto funcione con solvencia– quede fortalecida en el plano artístico y trascienda lo registrado en estudio para resultar ciertamente palpable.

Sucede además que la dupla apuesta por un aroma clásico con el que envolver todo el disco, hasta tornarlo irresistible mientras presenta cierto dramatismo poético (en torno a la ruptura sentimental) y también un poso de romanticismo. Una serie de apuestas que, en dosis bien medidas y equilibradas, potencian exponencialmente el atractivo de ‘Utopian Ashes’ (Sony, 21), con temas tan brillantes como “Chase It Down”, una “English Town” indisimuladamente deudora de Leonard Cohen, o el ramalazo country de “You Can Trust Me Now”. También destaca el acercamiento al gospel de “Remember We Were Lovers”, el pop sixtie de “Stones Of Silence”, la línea de piano de la explícita “You Don’t Know What Love Is”, o el maravilloso halo de luminosidad de la final “Sunk In Reverie”.

La formación se completa con el apoyo indispensable de Johnny Hostile (bajo) y el resto de miembros de Primal Scream, que incluye a Andrew Innes (guitarra), Martin Duffy (piano) y Darrin Mooney (batería). El nivel de las escogidas para la ocasión, junto con la decisión de dejar la selección en solo nueve temas que dejan con ganas de más, apoyan igualmente la euforia. Un elepé que presume de credibilidad mayúscula y que, desde luego, va más allá del mero entretenimiento por parte de sus ya consagrados protagonistas. ‘Utopian Ashes’ (Third Man Records, 21) es, en definitiva, un álbum fantástico y maduro, lleno de grandes canciones y que destila una complicidad tornada de lo más empática.