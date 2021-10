Mushroom Pillow celebra sus 20 años con una colección de versiones

Se cumplen 20 años del nacimiento de uno de los sellos más importantes de nuestra escena, Mushroom Pillow. Una idea que empezó con la ambición de proyectar, expandir e internacionalizar el talento underground de aquí, creando y acompañando proyectos desde 2001.

El sello creado por Marcos Collantes y Keina Garcia ha publicado un buen número de discos memorables con sonidos psicodélicos, instrumentales, electrónicos, folkies, indie rock… por su casa han pasado o continúan nombres tan importantes como Sr. Chinarro, Delorean, The Sunday Drivers, La Habitación Roja, Triángulo de Amor Bizarro, El Columpio Asesino, La Buena Vida, La Costa Brava, Belako, Deluxe, We Are Standard, Maga, Polock… además de bandas internacionales como The Raveonettes, The Go Betweens, The Essex Green o The Jeevas.



Para celebrar su 20 aniversario, Mushroom Pillow anuncia una serie de versiones de algunas de las canciones más importantes de su historia. Los artistas de la casa verán cómo alguno de sus grandes hits cae en manos de otras bandas en unas interesantes interpretaciones. Seis vinilos muy especiales que se publicarán el 26 de noviembre.

Como explican: “Las canciones que aquí se han versionado forman ya parte de esa cultura Pop española y han crecido mas allá de un circuito o de un público concreto. Es la hora de que les rindamos tributo desde aquí insuflando nueva sangre en ellas y así agradeciendo a los que las crearon, a los que las hicieron crecer y a los que las disfrutaron trayéndolas hasta el presente.

Será una colección de títulos que forman parte de nuestro catálogo de pop alternativo (estos son los primeros seis que llegan), y cada uno incluirá la canción original y dos versiones nuevas grabadas para la ocasión. El formato físico tendrá un empaquetado de lujo realizado por el estudio de diseño Outerview, con relieve y en una edición limitadísima de 500 copias en vinilo de color.

Gracias a todos los grupos que nos acompañan en este aniversario tan especial: Hinds, Rufus T. Firefly, St. Woods, Cala Vento, Mishima, Aiko el grupo, Mikel Erentxun, Delaporte, Margarita Quebrada, La Villana, La Estrella de David, Triángulo de amor bizarro, El columpio asesino y por supuesto a los grupos con los que editamos estas canciones originales y que forman parte del catálogo de Mushroom Pillow: The Sunday Drivers, Deluxe, Sr. Chinarro, La buena vida y los ya mencionados Triángulo de amor bizarro y El columpio asesino”.

Toma nota de las versiones del 20 aniversario de Mushroom Pillow

THE SUNDAY DRIVERS – DO IT

[A1] The Sunday Drivers

[B1] Rufus T. Firefly feat. Jero Romero & Carlos Pinto *

[B2] St. Woods

SR. CHINARRO – DEL MONTÓN

[A1] Sr. Chinarro

[B1] Cala Vento

[B2] Mishima

EL COLUMPIO ASESINO – TORO

[A1] El Columpio Asesino

[B1] Delaporte

[B2] Aiko el Grupo

TRIÁNGULO DE AMOR BIZARRO – DE LA MONARQUÍA A LA CRIPTOCRACIA

[A1] Triángulo de amor Bizarro

[B1] Hinds

[B2] Margarita Quebrada

DELUXE – QUE NO

[A1] Deluxe

[B1] El Columpio Asesino

[B2] Mikel Erentxun

LA BUENA VIDA – UN ACTOR MEJICANO

[A1] La Buena Vida

[B1] Triángulo de Amor Bizarro

[B2] La Villana & La Estrella de David