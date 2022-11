Neil Young celebrará los 50 años de ‘Harvest’ con inéditos y un documental

Hace 50 años, Reprise Records editaba Harvest (1972), una de las obras más inspiradas y recordadas en la discografía de Neil Young.

Para celebrar este aniversario redondo, el músico norteamericano anuncia una espectacular reedición extendida que aparte del disco original, incluyen un concierto inédito (en audio y vídeo) grabado para la BBC el 23 de febrero de 1971, tres canciones inéditas extraídas de las sesiones de grabación («Bad Fog of Loneliness», “Journey Through The Past” y “Dance Dance Dance») y el documental inédito «Harvest Time» contiene dos horas de imágenes de la grabación del disco en el rancho de Neil Young en el norte de California y en estudios de Nashville y London, de principio a fin. Incluye también un libro de tapa dura, un poster y una litografía (en el vinilo).

La reedición se publicará el 2 de diciembre en dos cajas, una de vinilos (2LP/single 7″/2DVD) y otra de CDs (3CD/2DVD) y este será su contenido:

CD 1/LP 1 – Harvest

Out On The Weekend Harvest A Man Needs A Maid Heart Of Gold Are You Ready For The Country? Old Man There’s A World Alabama The Needle And The Damage Done Words (Between The Lines Of Age)

CD 2/LP 2 – Neil Young Live In Concert at the BBC, February 1971

Out On The Weekend Old Man Journey Through The Past Heart of Gold Don’t Let It Bring You Down A Man Needs A Maid Love in Mind Dance Dance Dance

CD 3/7” vinyl – Harvest outtakes

Bad Fog Of Loneliness Journey Through The Past Dance Dance Dance

DVD 1:

Harvest Time (2-hour documentary film)

DVD 2:

Neil Young Live In Concert at the BBC

Neil Young estrena la primera canción de adelanto de esta magna reedición de Harvest, una versión inédita en directo del clásico «Heart of Gold».