Santiago Motorizado (Sala El Sol) 27/10/22

El pasado jueves 27 de octubre en la Sala Sol de Madrid volvimos a ver sobre el escenario a Santiago Motorizado. Fue solo hace unos meses, a finales de junio de este año, cuando él y su conjunto, El Mató a un Policía Motorizado, puso patas arriba el Parque Enrique Tierno Galván en su actuación para el Tomavistas Extra.

En esta ocasión, el líder y vocalista de la banda regresó para presentar algunas de las canciones que forman parte de la nueva banda sonora de Okupas, una de las series más importantes de la historia de Argentina. Un metraje que en estos momentos está teniendo una segunda vida gracias a su remasterización para Netflix. Además, desde Muzikalia charlamos durante la prueba de sonido con el propio Santiago para que nos hablara sobre el nuevo camino ecléctico que ha tomado su proyecto individual.

A nivel general, el concierto estuvo plagado de temas del segundo álbum en solitario del artista, titulado Canciones sobre una Casa, Cuatro Amigos y un Perro, así como del nuevo álbum del conjunto argentino, Unas Vacaciones Raras. Por supuesto, no faltaron sus grandes himnos, eso sí, cantados en un formato más acústico. Un planteamiento muy similar al que pudimos ver el año pasado, por estas mismas fechas, en España, aunque en esta ocasión los lugares seleccionados solo fueron Barcelona, Madrid y Valencia.

Un espectáculo magnífico, tanto para los fans de la banda como para los que querían explorar la nueva faceta musical de Santiago. Lo primero de todo, por la posibilidad de verle en un espacio tan reducido, a diferencia de los grandes festivales, escasos metros nos separaban del artista. Lo segundo, por lo variopinto del setlist conformado por unas veinte canciones que giraban en torno al rock, la cumbia o la música folclórica.

Un concierto que duró unos noventa minutos y comenzó con una grata sorpresa, una versión del mítico tema de Jeanette titulado “Soy Rebelde”. Sin más dilación, dos canciones después, el resto de los músicos que le acompañaban abandonaron el pequeño escenario y dejaron a Santiago interpretando “La Noche Eterna”, uno de los temas más aclamados de su conjunto. El espectáculo acababa de comenzar y el público ya estaba totalmente entregado.

Estas no fueron las únicas sorpresas que nos deparó el espectáculo. Es más, diría que prácticamente nadie se esperaba este tipo de concierto, todo era realmente variopinto, pero llevado a la perfección. Por ejemplo, La Bien querida fue una de las invitadas en la jornada, pero a diferencia de lo que todo el mundo creía, no interpreto la última canción que tiene con Santiago, sino una balada folclórica titulada “Muchacha de los ojos negros”. También nos sorprendió con una versión de la canción “Europa” del grupo Las Ligas Menores.

Por supuesto, no faltaron temas como “El Tesoro”, “Destrucción” o “Yonni B”, uno de los temas más aclamados de su último disco. También hubo un tango, una canción titulada “El Gomoso”, que no aparece en Spotify o varias cumbias. Incluso el concierto terminó con un cover de la canción de Billy Preston titulada “You are so Beautiful”.

Un espectáculo increíble, cercano y profundamente independiente, algo que solo está al alcance de artistas como Santiago Motorizado.