Nuria Saba se une a Sir Hope en ‘Me Voy’

Nuria Saba presenta su último sencillo titulado «Me Voy», en colaboración con el argentino Sir Hope. Esta canción es un adelanto de su próximo álbum y aborda la difícil decisión de cortar lazos cuando una relación ya no nos hace bien.

«Me Voy» habla precisamente de aprender a soltar y priorizarse cuando la otra parte deja de cuidarnos. Es encontrar el momento de partir sin permitir que el miedo nos impida cortar las cuerdas que nos atan. Nuria Saba lo describe de esta manera: «Es importante aprender a soltar con amor, sin resentimiento, agradeciendo la coincidencia de haber compartido tiempo con la otra persona. ‘Me Voy’ es una despedida, con tristeza, profunda tristeza, pero sin rencor».

Este sencillo de la peruana rinde homenaje a la música de Andrés Calamaro y llega en un momento crucial para ambos artistas. Nuria y Sir Hope estaban pasando por separaciones personales cuando encontraron refugio en la música. Nuria Saba comenta: «Con Sir Hope hemos tenido largas conversaciones sobre la vida y el desamor, y durante la sesión de composición, los dos estábamos atravesando una separación, por lo que nos aferramos a la canción para salir a flote».

La canción combina sintetizadores, pianos, vientos y guitarras acústicas y eléctricas, guiadas por una sólida base de bajos, baterías y percusión electrónica. Este paisaje sonoro único surge de un proceso de composición particular en el que ambos artistas, en sintonía con el mensaje de ‘Me Voy’, decidieron comenzar de nuevo y darle un nuevo enfoque al sencillo. «‘Me Voy’ fue una canción que surgió durante una sesión de composición con Sir Hope. Yo tenía una canción previa con una letra completamente diferente, pero cuando decidimos producirla, Sir Hope me convenció de rehacerla por completo y de intentar crear algo nuevo juntos. Me encantó la idea de salir de mi zona de confort y aprender de cómo otros componen, siempre es un regalo».

Escucha ‘Me Voy’ de Nuria Saba