O Son Do Camiño incorpora a J Balvin, Pet Shop Boys, Myke Towers y más

O Son Do Camiño 2024 revela nuevas incorporaciones a su cartel: J Balvin, Pet Shop Boys, Myke Towers, Melendi, Rels B, Tom Odell, Ana Mena, La Oreja de Van Gogh, Arde Bogotá, Love Of Lesbian, Ana Mena, Baiuca, Res B, Tom Odell y así hasta 38 nombres que se suman a los ya anunciados Green Day y Thirty Seconds To Mars, prometiendo un fin de semana lleno de diversidad musical.

Además, como novedad, presenta SON ELECTRO, un tercer escenario temático dedicado a la música electrónica, con destacados artistas como Trym, Vitalic, Patrick Mason, Tiga, y muchos más.

Consulta el cartel de O Son Do Camiño

Abonos para O Son Do Camiño

El festival agotaba en apenas unas horas, un año más, las decenas de miles de abonos que la organización ponía a la venta. Un hecho récord en el país y que viene pasando desde su primera edición en 2018. Los últimos abonos estarán disponibles el miércoles 20 de diciembre a las 13h en www.osondocamino.es.