Seguimos avanzando en nuestra semana de #mejores2023MZK con las mejores canciones de 2023. Un año en el que hemos descubierto un buen número de nuevos proyectos, en el que hemos asistido al regreso de algún que otro artista legendario y en el que sobre todo, han llegado composiciones que quedarán en nuestra memoria para siempre.

Al final del año nos encanta agruparlas en nuestra esperada Playlist especial, en la que no solo reflejamos el sentir de Muzikalia, sino el de quienes nos acompañan. Aquí las tienes, ordenadas en alfabético, para que las escuches en orden o en aleatorio, para que las compartas y las disfrutes como merecen.

Estas son las mejores canciones de 2023

Adiós Amores – Humo Negro

Alexanderplatz – Afectuosamente Suyo

Animal Collective – Stride Rite

ANOHNI – It Must Change

Arlo Parks – Weightless

bar italia – changer

Beach Fossils – Don’t Fade Away

The Beatles – Now And Then

Belako – White Lies

Belle and Sebastian – When The Cynics Stare Back From The Wall

Big Thief – Vampire Empire

Blonde Redhead – Snowman

Blur – The Narcissist

Bombay Bicycle Club – My Big Day

Bonnie Prince Billy – Like It Or Not

Brigitte Calls Me Baby – Eddie My Love

boygenius – Not Strong Enough

Cala Vento – Equilibrio

CARLANGAS – Cae la Noche

Caroline Polachek – Pretty In Possible

Caroline Rose – Miami

The Chemical Brothers – Live Again (feat. Halo Maud)

Chico y Chica – Mosquita muerta

The Church – The Hypnogogue

The Clientele – Blue Over Blue

The Coral – Wild Bird

Corinne Bailey Rae – He Will Follow You With His Eyes

dani dicostas – Ceras rosas

Daughter – Party

Death Valley Girls – Magic Powers

Depeche Mode – Ghosts Again

dEUS – 1989

Devendra Banhart – Fireflies

The Drums – I Want It All

Eddie Chacon – Holy Hell

Everything But The Girl – Nothing Left To Lose

Fino Oyonarte – A Tu Lado

Florent y Yo – Apaga el móvil por favor

Foo Fighters – Show Me How

Gaz Coombes – Don’t Say It’s Over

Gorillaz – Skinny Ape

Grande Amore – Onde ela me quer levar

Grian Chatten – Fairlies

Guadalupe Plata – La Cigüeña

J – Tormenta Eléctrica

The Japanese House – Sunshine Baby

Jessie Ware – Free Yourself

The Jesus and Mary Chain – jamcod

Julie Byrne – Summer Glass

Jungle – Back On 74

_juno – _La canción que no vas a hacer hoy

Kara Jackson – no fun/party

The Kills – New York

Ladytron – Faces

Lana Del Rey – A&W

La Paloma – Tiré una piedra al aire

La Plata – Ángel gris

The Lemon Twigs – Corner Of My Eye

Lloyd Cole – On Pain

Lol Tolhurst – Los Angeles (feat. James Murphy)

L’Rain – Pet Rock

María José Llergo – RUEDA, RUEDA

Melenas – K2

Mitski – My Love Mine All Mine

Mujeres – Diciendo que me quieres

The National – Eucalyptus

Nation of Language – Too Much, Enough

The New Raemon – Caen Los Árboles

Noel Gallagher’s High Flying Birds – Pretty Boy

Noname – black mirror

Núria Graham – Fire Mountain Oh Sacred Ancient Fountain

Orchestral Manoeuvres In The Dark – Bauhaus Staircase

PJ Harvey – I Inside the Old I Dying

Protomartyr – Make Way

Public Image Ltd. – Penge

Queens of the Stone Age – Paper Machete

Ralphie Choo – JUAN SALVADOR GAVIOTA

Robert Forster – Tender Years

Rodrigo Cuevas – MÁS ANIMAL

Róisín Murphy – CooCool

Romy – Enjoy Your Life

shame – Adderall

shego – steak tar tar

Sigur Rós – Gold

Sleaford Mods – Force 10 From Navarone

Slowdive – alife

Squid – Swing (In A Dream)

Sufjan Stevens – Will Anybody Ever Love Me?

Surfin’ Bichos – Señales

Swans – Los Angeles: City of Death

Tigres Leones – Proserpina

Triángulo de Amor Bizarro – Estrella Solitaria

Troye Sivan – One Of Your Girls

Tulsa – Melocotón

Uniforms – Crumbs

Wilco – Evicted

Wild Nothing – Headlights On

Yard Act – The Trench Coat Museum

Yo La Tengo – Fallout

Yves Tumor – Echolalia

Escucha las 100 mejores canciones de 2023

Los mejores de 2023 en Muzikalia

Mejores documentales, libros, emergentes y otras cosas de 2023

Mejores conciertos y festivales

Mejores 100 canciones de 2023

Mejores discos nacionales de 2023

Mejores discos internacionales de 2023

Otras listas