Oh, See! Málaga regresa en mayo con Viva Suecia, Dorian, Iván Ferreiro y más

Tras el Sold Out de las cuatro pasadas ediciones (incluidas las cuatro jornadas de LA TERRAZA de Oh, See! Málaga) y el caluroso apoyo por parte del público, vuelve Oh, See! Málaga el 26 y 27 de mayo de 2023 en Málaga.

El festival mantendrá su espíritu diurno durante el viernes y el sábado en el Auditorio Municipal Cortijo de Torres. Además, el aforo reducido a 7.000 personas garantizará uno de los puntos claves de su primera edición: un festival sin colas, sin aglomeraciones y donde poder disfrutar de 20 horas de música en esta cuarta edición en 2023.

Entre los confirmados, una amplia nómina de artistas donde estacan Viva Suecia, Dorian, La M.O.D.A., León Benavente, Iván Ferreiro, Second, Rufus T. Firefly, Rayden, La La Love You, Arde Bogotá, Siloé y Nunatak. Además de la presencia de los Djs Maadraassoo, Wisemen Project, Airbag DJ’s, Don Flúor, Tali Carreto DJ, La Rubia Pincha, Don Gonzalo DJ, Fiebre DJ’s, JENESAISPOP DJ’s y Xtrtnt DJ’s.

