Pearl Jam anuncian ‘Dark Matter’ y anticipan el tema que lo titula

Pearl Jam están de vuelta con la continuación del discreto Gigaton (2020). Lo nuevo de la banda de Seattle llevará por título Dark Matter y será publicado por Monkeywrench/Republic el próximo 19 de abril. Algo que venían anticipando desde hace varios días desde sus redes sociales:

Un trabajo producido por Andrew Watt, conceptualizado en julio de 2021 en su estudio de Beverly Hills, California, y grabado en su mayor parte en el Shangri-La de Rick Rubin el año pasado.

El disco viene anticipado por la canción que le da título, «Dark Matter», un poderoso estallido inicial construido sobre una serie de riffs descendentes, una cadencia rítmica clásica, una guitarra procesada y entrecortada y un Eddie Vedder apasionado y rejuvenecido al cantar: «Denunciar a los semidioses / rey diamante a desechar / desplegar el diálogo / tu palabra contra la ley».

Un tema que se sitúa en algún punto entre los Pearl Jam más compactos de Vs. y los enérgicos y elegantes de trabajos posteriores como Binaural. Recordemos que el grupo presentará su nuevo disco en la próxima edición de Mad Cool, concretamente el próximo 11 de julio.

Escucha ‘Dark Matter’ de Pearl Jam

Estas serán las canciones de ‘Dark Matter’ de Pearl Jam

Scared of Fear

React, Respond

Wreckage

Dark Matter

Won’t Tell

Upper Hand

Waiting for Stevie

Running

Something Special

Got To Give

Setting Sun