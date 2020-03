Pearl Jam – Gigaton (Republic Records / Universal)

Pearl Jam siempre han estado lejos del radar de aquella cosa que llamamos grunge, por mucho que os empeñéis en ponerles la fácil etiqueta o de recordarnos que son “los únicos supervivientes del género”. Que sí, que su irrupción coincidió, que compartieron el germen con muchos otros grupos, que sus tres primeros discos pueden estar dentro de ese radar y todo lo que queráis, pero los de Eddie Vedder no tardaron en dejar a un lado aquellos preceptos para ir convirtiéndose en una gran banda de rock and roll enérgica, épica y comprometida. Sus referentes se acercaban más a Neil Young o The Who que al metal o el punk y más o menos con la llegada del nuevo siglo, mutaron en lo han terminado convirtiéndose, una ya veterana conjunción de talentos que con sus aciertos y sus errores ha conseguido llegar a nuestros días pudiendo sacar pecho como referentes del rock de estadio.

En Gigaton, Pearl Jam dan un paso adelante y aunque está lejos de sus mejores trabajos, puede presumir de ser más rico, sólido y consistente que Lightning Bolt (2013) e incluso que Backspacer (2009). Pecaríamos de ilusas si a estas alturas esperásemos una obra maestra de los de Seattle, hace mucho tiempo que no recordamos un hit en su cancionero, sí, pero en su lugar vibramos con la urgencia que transmiten algunos de estos nuevos temas que nos impulsan a sentirnos vivos. Por ello, es recomendable dejar las expectativas en barbecho y disfrutar con las buenas noticias que nos trae esta undécima entrega en la que van a su aire y lejos de mostrarse complacientes con nadie, nos presentan un repertorio dinámico y variado.

Para su producción han cambiado la compañía de su habitual Brendan O’Brien por la de Josh Evans, quien aporta frescura y electicismo a unas canciones que podríamos englobar entre lo que fueron dos de sus adelantos, ya saben, la melódica y atípica “Dance of the Clairvoyants” deudora de Talking Heads y la épica “Superblood Wolfmoon”, dos caras opuestas que trazaban el camino de lo que vamos a encontrar en el LP. Un Gigaton que se abre con la vibrante y setentera “Who Ever Said”, que da paso a momentos que oscilan entre el power pop de “Take the Long Way”, el clasicismo entre los 70 y los 90 de “Quick Escape”, las sacudidas vigorizantes de “Never Destination” o el aire Springsteen de “Seven O’clock”. En el lado más reflexivo nos encontramos con la acústica “Comes Then Go”, las brumas de “Alright” y con esa nostálgica “River Cross” que lo cierra.

Gigaton es un buen compañero para estos días de reclusión, un disco en cuyas letras no dejan de mostrar su preocupación por el mundo en el que vivimos, de hablar del cambio climático…, y como no podía ser de otra forma, de meter hostias a Donald Trump. Celebremos su compromiso, sus ganas de mostrarnos sus nuevas inquietudes y sobre todo, el que sigan ahí en estos días de mierda.

