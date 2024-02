Pedro LaDroga (Sala El Sol – Inverfest) Madrid 04/02/24

Encaro el último concierto del INVERFEST con una sonrisa en los labios. Me encantan los finales y los entiendo como “COMPLETAR UN CICLO”, que no acabarlo.

Cuando me muera será igual. Lo haré con la sonrisa de la Gioconda en mi pálido rostro admirando mi vida como la de Leonardo Da Vinci (Bowie antes de Bowie).

En mi epitafio pondrá “DE LA VIDA QUE SOÑAMOS AÚN NOS QUEDA LO MEJOR”, pues al igual que al maestro Rafael Narbona me cuesta pensar que no hay nada después de la muerte.

No creo en Dios pero sí en una fuerza cósmica que hace que el caos del universo tenga sentido y que, de facto, se lo dé a nuestras vidas.

Creo en Pedro LaDroga, una fuerza cósmica de la MÚSICA que el pasado domingo dio EL MEJOR CONCIERTO DE TODO EL INVERFEST y dio sentido a mi VIDA MUSICAL.

Después de haber estado ocho días en Barcelona viendo amigos y trabajando (¿pero no era lo mismo?) me planto en El Sol media hora antes de que empiece el show.

En los aledaños, jóvenes y jóvenas de entre 18 y 22 años pululan la calle Jardines esperando al sevillano más ilustre del HIP-HOP español con permiso de SFDK.

Me recuerdan a un joven Gerardo Cartón de diecisiete años, cuando me hice unas pellas antológicas en 3º de BUP para ver a los Ramones en el Pabellón del Real Madrid (año 1989) y acabar conociéndolos en persona. Pero eso es otra historia y ya sabéis cómo me gusta cambiar de pantalla.

El PUNK ni se crea ni se destruye, y DEE DEE RAMONE se ha transformado en Pedro LaDroga. De QUEENS a SEVILLA pasando por Madrid.

Y a ti te encontré en LAS CALLES.

En teoría tendría que estar hecho polvo después de UNA SEMANA EN EL MOTOR DE GERARDO CARTÓN, título de mi próxima columna quincenal “EN EL JARDIN”, en la que narraré mi experiencia barcelonauta y haré proselitismo de mi catalanismo exacerbado. Pero PEDRO hace honor a su apellido y me da LADROGA que necesito esta noche:

BEATS SINCOPADOS A UNA MEDIA DE 90 / 100 BPM´S CON UN DJ DETRÁS QUE ES DE LO MEJOR QUE HE VISTO EN MUCHO TIEMPO A LOS DECKS.

El público se vuelve loco y yo con ellos. Somos apenas 75 personas pero bien avenidas (de la luz, que diría Loquillo), y la media de edad, si me quitáis a mí y a un señor mayor de barba blanca que parece ser el padre / acompañante de una fan, es de 19 años pelados (que no skinheads).

De aquí saldrán los futuros RAFAS ARTEROS, SANTIS RICARTS, SANTIS MENÉNDEZ, CHIQUIS DEANS, CARLOS SUBTERFUGES, JAVIERES LIÑANES, DAVIDES LÓPECES, TANIS JABALINOS, LUISES CALVOS, PEDROS VIZCAÍNOS, ROSAS LAGARRIGUES, CINDYS CASTILLOS, CHARLIES Y SANTIAGOS DE DRO, SARDINITAS, LORETOS ANTONES, RICARDOS DEL CASTILLOS, CARLOS TOREROS, EVAS ESPINAS, MARIANS LOZANOS, SIMONES BOSÉS, ALVAROS STUYCKS, MIKIS CAMACHOS, ZAPPAS, JOAN VICS, PEPES CORRALES, MIGUELES MORANES, JOSÉS MORANES, SERGIOS YOGANOS, UNAIS RADIATIONS, FERMINES MUGURUZAS y un largo etcétera de COLEGAS DE PROFESION que llevamos descubriendo nuevos talentos desde que nos escapamos de casa por primera vez.

La juventud SIEMPRE tiene LA RAZÓN, al menos la musical, y el concierto de esta noche es histórico desde YA.

Dentro de diez años saldrán decenas de miles de “posers” diciendo “yo estuve allí”, como los millones de personas que abarrotaban todas las noches el ROCK-OLA, una sala que apenas albergaba 800 personas, pero que fue la piedra rosetta de todo lo que pasa a día de hoy en Madrid.

YO NUNCA FUI AL ROCK-OLA, pues tenía 12 años cuando cerró (1984), y yo empecé a escaparme de casa para ver conciertos a los 15 años (1987). Cómprense mi libro “Así se baila el Siglo XX” y conozcan la historia de mi vida, mi ciudad, mi país y por ende del mundo.

Después del conciertazo que acabo de ver, me dirijo al puesto de merchan para comprarme el doble vinilo del ASTRO SEVILLANO.

Cuando le hago el bizum al jefe de producto del sello, que está detrás del stand, me pongo nervioso y escribo 60 euros en vez de 30, que es el precio del doble vinilo (lo que cuestan dos cubatas de garrafón en cualquier discoteca de postín). En la vida las casualidades no existen y pienso en que, si he comprado dos, es, o bien para regalarle la copia a un ser querido (filantropismo) o para revenderlo en Ebay el día que cueste 1000 euros (egoísmo).

Somos ying y yang, queridos lectores, y en la vida hay que saber manejar las dos energías para ser FELICES.

Como PEDRO LADROGA Y SU PUBLICO.

Como UN SERVIDOR, UN SIERVO, UN ESCLAVO:

GERARDO “SKYWALKER” CARTÓN

Gerardo Cartón es una agitador de la escena musical española. Lo más probable es que estos últimos 20 años os hayáis cruzado con su nombre en algún lado, bien en alguna de sus sesiones como el chico biónico, como 2PIASdjs, con alguno de sus podcasts o en algún que otro concierto o festival. Él es uno de esos tipos de la industria que han estado en todos los frentes. Dirigiendo el sello [PIAS] en España en su momento más exitoso, tocando en bandas como Micromachines o escribiendo libros tan divertidos como los dos volúmenes del Manual del Perfecto Festivalero o Así se baila el siglo XX (Muzikalia).