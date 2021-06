Peter Murphy lanza disco de rarezas y reedita en vinilo su catálogo

Peter Murphy es un artista de magnífico carisma y talento, un autor en constante evolución cuya carrera y audiencia abarcan varias generaciones. Ha inspirado a decenas de imitadores, comenzando con su trabajo como vocalista de Bauhaus.

Pero ser el líder de la legendaria banda post-punk a la que se le atribuye haber dado a luz el género gótico es solo una pequeña parte de su carrera. Ahora es el momento de reivindicar su legado en solitario a través del cual ha seguido demostrando su magia. Estos días se reeditan sus cinco discos como solista en Beggars Banquet, así como el lanzamiento de un nuevo álbum de rarezas llamado The Last And Only Star (Rarities).

La carrera en solitario de Peter Murphy comenzó en 1986 con el lanzamiento de Should The World Fail To Fall Apart, unos años después de que Bauhaus regresara a su ataúd por primera vez. Love Hysteria de 1988 fue mucho más popular gracias a la gran difusión de videos en MTV y dos sencillos de éxito moderado como “All Night Long” e “Indigo Eyes”. El tercer álbum en solitario de Murphy, Deep de 1989, lo vio finalmente impulsarse hacia el estrellato con su mayor éxito “Cuts You Up”, a menudo incluido en las listas de los mejores singles alternativos de los 80. Por su parte, Holy Smoke, lanzado en 1992, contenía el sencillo “The Sweetest Drop”, que también tuvo cierta repercusión. Su último álbum en solitario para Beggars, Cascade, hizo que Murphy disolviera su antigua banda de acompañamiento y se mudara a Turquía con su familia. El álbum es la culminación de un año de introspección y redescubrimiento.

Todos ellos se reeditan estos días con una sorpresa, como decimos el álbum de rarezas llamado The Last And Only Star (Rarities). Contiene 10 pistas en las que se incluyen rarezas, demos, versiones alternativas, remezclas y demás.

Estas son las canciones de The Last And Only Star (Rarities) de Peter Murphy

A1: Final Solution (Club Mix 2)

A2: The Light Pours Out Of Me (Original Version)

A3: Tale Of The Tongue (Single Edit)

A4: I’ve Got A Miniature Secret Camera

A5: Strange Kind Of Love (Remix Edit Version)

B1: Cool Cool Breeze

B2: The Sweetest Drop (Rave Edit)

B3: Groovy Place

B4: Wish

B5: Jemal (Version 2)

