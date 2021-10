Pluto Jonze anuncia nuevo disco, ‘Awe’

Pluto Jonze se ha establecido como una voz particularmente única como productor, compositor, intérprete y artista visual.

Tras conseguir exponerse al mundo con los hits de radio “Plastic Bag in a Hurricane” y “Eject”, sacados ambos de su disco de debut (2013) y el EP de 2014 ‘Sucker’, Pluto se embarcó en varios años de colaboración, gira y producción con artistas que van desde Ball Park Music, Jungle Giants, Megan Washington, Delta Riggs, Lime Cordiale to Cub Sport y hasta en 2016 colaboró con el programa JJJ en la sección, Like A Version.

En 2019 se ganó la atención internacional gracias a su actuación de su canción “I’ll Try Anything” en directo con un piano ardiendo. 2021 será el año en el que el nuevo disco de Pluto Jonze verá la luz (el próximo 5 de noviembre). Titulado Awe y creado durante cuatro años. Compuesto con piano en vez de los clásicos riffs de guitarra, Awe es una verdadera evolución, con unos pasajes épicos influenciados por compositores románticos como Debussy, Erik Satie, Vangelis, Jean Michel Jarre. Es algo así como el indie psicodélico moderno a lo Beck, Tobias Jesso Jnr, Tame Impala, AIR o Todd Terje.

“Muchas cosas hechas en este álbum han sido un acto de fe. Explorar todo este nuevo territorio ha llevado tiempo hacerlo bien, pero realmente siento que finalmente estas canciones están listas para que la gente las escale..”

Puedes hacerte ya con tu copia en preventa en el bandcamp del músico.

Escucha ‘Walk Off The Edge With Me’ de Pluto Jonze