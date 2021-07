Porridge Radio versionan a The Shins

Porridge Radio vuelven a la actualidad con su participación en el Sub Pop Singles Club Vol. 6.

La banda liderada por Dana Margolin da continuación a su disco Every Bad (2020) con dos nuevas versiones. La primera que escuchamos es “New Slang” de The Shins, cara B de la próxima contribución del grupo al antes mencionado Sub Pop Singles Club Vol. 6. La otra canción elegida es “You Are A Runner And I Am My Father’s Son” de Wolf Parade qie estará disponible en todas las plataformas el 9 de agosto.

Escucha “New Slang” de Porridge Radio

Porridge Radio nos visitan

La gira arrancará el 19 de abril de 2022 en Donosti (Dabadaba) y seguirá en Vigo (Radar Estudios, 21 de abril), Madrid (Independance, 25 de abril), Zaragoza (Las Armas, 26 de abril) y Barcelona (La Nau, 27 de abril).

Entradas para los conciertos de Barcelona y Madrid de Porridge Radio a la venta en DICE a un precio de 16 € (más gastos de distribución).