Saint Etienne tendrán nuevo disco en septiembre

Saint Etienne anuncian el que será su décimo trabajo de estudio. La formación de Sarah Cracknell, Bob Stanley y Pete Wiggs vuelve cuatro años después del recomendable Home Counties, (2017) con un trabajo que llevará por título I’ve Been Trying To Tell You.

Lo nuevo de los británicos fue concebido a distancia entre sus tres miembros, pues ninguno se encontraba cerca del otro cuando arrancó su producción.

“Para mí se trata de optimismo, de finales de los noventa”, explica Bob, “y de cómo la memoria es un narrador poco confiable. Pete y Gus [Bousfield, coproductor] han hecho un trabajo de producción realmente asombroso. Creo que suena maravilloso”.

Pete agregó: “Realmente nos separamos y nos sumergimos profundamente en las pistas; el concepto y cada una de nuestras interpretaciones han hecho de este un álbum con un sonido muy especial, esperamos que tú también lo pienses “.

Estas serán las canciones de lo nuevo de Saint Etienne

1. ‘Music Again’

2. ‘Pond House’

3. ‘Fonteyn’

4. ‘Little K’

5. ‘Blue Kite’

6. ‘I Remember It Well’

7. ‘Penlop’

8. ‘Broad River’

Lo primero que conocemos de I’ve Been Trying To Tell You es la canción “Pond House”, que viene acompañado por un videoclip dirigido por Alasdair McLellan.

Escucha “Pond House” de Saint Etienne