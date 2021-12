Premio Ruido desvela sus 15 discos finalistas

Ya se conocen los candidatos que optan al Premio Ruido a Mejor Disco Nacional de 2021 que entrega la PAM (Periodistas Asociados Musicales) y se inspiró en el británico Mercury Prize: un solo álbum, una sola categoría.

PAM nació en el 2015 con el propósito de ser foro de encuentro y discusión, pero también como modo de visibilización y defensa de una profesión cada vez más precarizada y necesitada de una sola voz. También quiere ser garante de buenas prácticas y usos dentro del periodismo musical.

Estos son los 15 finalistas del Premio Ruido

Tiene que haber algo más, de Alizzz (Whoa Music)

Embruxo, de Baiuca (Raso Estudio)

La Contraçeña, de Califato ¾ (Breaking Bass Records)

El Madrileño, de C. Tangana (Sony Music Entertaiment España)

Hilo Negro, de Derby Motoreta’s Burrito Kachimba (Primavera Labels / Universal Music)

Hambre, de Kiko Veneno (Kiko Veneno)

KOKOSHCA, de Kokoshca (Sonido Muchacho)

MKMK, de Maika Makovski (BMG Rights Management and Administration (Spain) S.L.U)

Clamor, de María Arnal i Marcel Bagès (Fina Estampa)

The River and the Stone, de Morgan (North Records)

Sur en el Valle, de Quique González (Cultura Rock/ Varsovia Records)

El Largo Mañana, de Rufus T. Firefly (Lago Naranja Records)

Aurora y Enrique, de Soleá Morente (Elefant Records)

Cable a Tierra, de Vetusta Morla (Pequeño Salto Mortal)

PUTA, de Zahara (G.O.Z.Z. Records)