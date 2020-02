Purity Ring anuncia su tercer álbum para abril

Después de más de cinco años, Purity Ring ha vuelto y anuncia su tercer álbum, WOMB, que será publicado el 3 de Abril a través de 4AD. El LP ha sido escrito, grabado, producido y mezclado por el dúo formado por Megan James y Corin Roddick. WOMB es la crónica de una búsqueda por la comodidad, por un lugar de descanso en un mundo donde parece que todo escapa a nuestro control. El single “stardew” es una invitación a ser quien eres, a experimentar la sensación de paz que solo existe cuando se regresa al hogar. El dúo también ha anunciado más de 25 fechas de su tour por Norteamérica.

WOMB es el álbum que sigue al debut internacionalmente aclamado de Purity Ring, Shrines (2012) y al LP de 2015 another eternity. Estará disponible en digital, CD y en vinilo negro estándar. Ediciones limitadas con vinilos de color se podrán adquirir con el pre-order a través de la tienda de Purity Ring o de 4AD (en violeta), en Vinyl Me Please (en gris y blanco marfil) y en tiendas independientes (rojo opaco). Los primeros 1.000 LPs limitados que se pidan en la tienda de 4AD vendrán con un 12”x12” firmado por la banda.

WOMB Tracklist:

1. rubyinsides

2. pink lightning

3. peacefall

4. i like the devil

5. femia

6. sinew

7. vehemence

8. silkspun

9. almanac

10. stardew