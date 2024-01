Rage Against the Machine anuncian su separación definitiva

Rage Against the Machine ha anunciado una vez más su separación. Así lo ha confirmado su batería Brad Wilk quien ha declarado que el grupo no reanudará su gira de reunión «Public Service Announcement» ni continuará de ninguna forma. Esta es su tercera separación, después de disolverse en 2000 y 2011.

«Yo sé que mucha gente está esperando que anunciemos nuevas fechas para todos los conciertos cancelados de RATM», escribió en Instagram. «No quiero darle falsas esperanzas a la gente ni a mí mismo. Aunque ha habido algunas conversaciones sobre que esto podría suceder en el futuro… quiero informarles que RATM (Tim, Zack, Tom y yo) no saldremos de gira ni tocaremos en vivo nuevamente. Lamento mucho por aquellos de ustedes que esperaban que esto sucediera. Realmente desearía que lo fuera…»

Rage Against the Machine se reunió en 2022 después de una pausa de 11 años y comenzó una extensa gira por América del Norte y Europa. Sin embargo, el vocalista Zack de la Rocha sufrió una lesión en el tendón de aquiles durante la segunda parada de la gira en el United Center de Chicago. Finalmente cancelaron el resto de la gira para que pudiera recuperarse. Pero las fechas en nuestro país, (incluyendo la cancelación del Mad Cool Sunset nunca se retomaron.

La banda permaneció en silencio en los meses siguientes, finalmente sabemos que el grupo vuelve a decir adiós por tercera vez.