Rage Against the Machine cancelan su gira y no actuarán en España

Rage Against the Machine tenían previsto hacer doblete en nuestro país el próximo mes de septiembre. La banda de Zack de la Rocha, Tom Morello, Brad Wilk y Tim Commferford habián confirmado su presencia en un nuevo evento en la capital, Mad Cool Sunset y también en la primera edición de Andalucia Big Festival by Mad Cool.

El 11 de julio, durante el concierto en Chicago el cantante sufrió una aparatosa caída que le produjo una lesión en su pierna. Desde entonces ha realizado los shows sentados hasta que finalmente los médicos le han obligado a guardar el reposo necesario y el resto de la gira queda cancelada.

Así lo informa la organización de estos eventos:

«Queridos amigxs, por causas médicas Rage Against The Machine acaba de comunicar que cancela su gira por Europa y, por lo tanto, tristemente no podrán actuar en Andalucía BIG Festival.

Lamentamos profundamente dar esta noticia, sabemos que era una de las actuaciones más deseadas del festival, pero la salud es siempre lo primero. Les deseamos una pronta recuperación y una rápida vuelta a los escenarios y poder contar con la banda en el futuro.

Desde el festival, trabajamos desde ya en encontrar un posible sustituto para que la primera edición de Andalucía BIG Festival sea lo más especial. Podéis encontrar toda la información en nuestro link en bio y en Stories».