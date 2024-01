Agrio recopilan sus Eps con Mark Lanegan, Scott McCloud y Pete Simonelli

Agrio, banda formada por David Flores y Jorge Fuertes -batería de Nudozurdo– recopilan los tres EPs que han compartido con músicos como Mark Lanegan, Scott McCloud y Pete Simonelli.

El dúo madrileño lanza esta colección de canciones a través de El amigo Americano. Un vinilo con estos 3 EPs con un nuevo mastering a cargo de John McBain (Monster Magnet, Wellwater Conspiracy). Edita God Unknown Records, selecto sello del británico Jason Stoll (Mugstar, JAAW, Sex Swing, DØMES) que acoge los proyectos de artistas tan interesantes como White Hills, Wellwater Conspiracy, Duke Garwood, Monster Magnet o Cassels entre muchos otros.

Los EPs son: Repeat To Infinity con Scott McCloud de Girls Against Boys, Soulside o New Wet Kojak (ene 2024, inédito hasta la fecha), The Thin Man EP con Pete Simonelli de Enablers (sept. 2020) y La Murga EP con Mark Lanegan (feb.2020). Todos ellos disponibles en formato digital. A la venta en formato físico aquí.