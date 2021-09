Richard Ashcroft regraba sus éxitos con The Verve y en solitario

Richard Ashcroft ha compartido los primeros detalles de Acoustic Hymns Vol. 1, un álbum de versiones acústicas de su trabajo en solitario y los clásicos de The Verve y que llega tras Natural Rebel (2018).

Acoustic Hymns Vol. 1 se lanzará el 29 de octubre a través de RPA / BMG. Los fans pueden reservar el disco aquí, lo que les brinda una descarga instantánea del éxito regrabado de 1997 de The Verve, “Bittersweet Symphony”.

Entre las 12 pistas hay una versión completamente reelaborada de “This Thing Called Life”, que apareció en el álbum debut de 2010 de la banda del proyecto paralelo de Ashcroft The United Nations Of Sound.

Además, Liam Gallagher aparece en “C’mon People (We’re Making It Now)”, un sencillo del álbum debut en solitario de Richard Ashcroft en 2000, Alone With Everybody. Según material de prensa, la canción ha sido una de las favoritas de la pareja desde que Ashcroft “originalmente se la tocó a Liam en un piano en algún lugar de Mallorca en 1998”.

Estas son las canciones Acoustic Hymns Vol. 1

01. ‘Bittersweet Symphony’

02. ‘A Song For The Lovers’

03. ‘Sonnet’

04. ‘C’mon People (We’re Making It Now)’

05. ‘Weeping Willow’

06. ‘Lucky Man’

07. ‘This Thing Called Life’

08. ‘Space & Time’

09. ‘Velvet Morning’

10. ‘Break The Night With Colour’

11. ‘One Day’

12. ‘The Drugs Don’t Work’

Escucha la nueva versión de ‘Bittersweet Symphony’ de Richard Ashcroft