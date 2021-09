Alizzz invita a C. Tangana a ‘Ya no vales’

Alizzz continúa desvelando temas del que será su disco. Tras “Todo me sabe a poco” o su canción con Amaia, llega una colaboración de la que se lleva hablando muchos días.

El productor Cristian Quirante se une a su amigo C. Tangana, al que ha producido no solo El Madrileño (2021) sino algunas de sus últimas canciones. Juntos entregan “Ya no vales”, una canción con tintes de pop y letra de denuncia social.

Hasta hace un año, Pucho siempre había sido el protagonista principal pero hace ahora doce meses Alizzz lanzó su proyecto artístico personal, mostrando su habilidad para escribir, interpretar y exhibir su propia marca de música, galvanizando su posición en la vanguardia y construyendo una base de fans y entusiasmo en torno a su probada habilidad como creador de éxitos, a la vez que continuaba su labor de impulsar la escena musical española a través de su labor de producción para otros artistas.

Escucha ‘Ya no vales’ de Alizzz y C. Tangana