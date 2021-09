Xenia Rubinos estrena ‘Don’t Put Me In Red’

Xenia Rubinos continúa mostrando canciones de lo que será su nuevo disco, Una Rosa, a publicar el próximo 15 de octubre.

“Don’t Put Me In Red”es el nuevo adelanto, considerado un punto de inflexión del disco. Una solicitud de libertad, una afirmación de fuerza de parte de la persona pidiéndolo. Las letras son inspiradas por una experiencia recurrente que ha tenido Xenia cuando estaba de gira- cuando los ingenieros de luces le ponían luces rojas como si fueron ‘el típico luz para las latinas’. Esa experiencia fue una frustración constante y eventualmente Xenia se acercaba al ingeniero antes del show para decirle ‘ojo- no sé nada de la iluminación de los escenarios así que haz lo que quieres hacer pero por favor no me pones en roja. Se convirtió en un ritual que hacía antes de cada show que tocamos- yo acercaba al ingeniero de luces para pedir que no usara luces rojas. Hacer eso era una manera de proteger mi espacio en el escenario.’

Xenia dejó partes de la canción sin letras intencionalmente para crear ‘un espacio de sueños que se convierte en una pesadilla donde estoy corriendo por un pasillo y hay gente persiguiéndome,’

Escucha ‘Don’t Put Me In Red’ de Xenia Rubinos