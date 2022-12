Robert Forster anuncia disco y comparte dos de sus temas

El ex The Go-Betweens Robert Forster avanza un tema del que será su nuevo disco, The Candle And The Flame, que se lanzará el 3 de febrero de 2023.

La leyenda del pop australiano comparte dos de sus canciones, «She’s A Fighter» y «Tender Years», escritas para Karin Bäumler, su esposa y compañera musical durante los últimos treinta y dos años, siendo violinista de su banda y sus trabajos como solista. El disco contiene nueve canciones escritas por Forster y producidas por él, la propia Karin Bäumler y su hijo Louis Forster (The Goon Sax). Cuenta con la participación de la ex bajista de The Go-Betweens Adele Pickvance, así como con Scott Bromiley y Luke McDonald (The John Steele Singers), quienes ya trabajaron en los álbumes ‘Inferno‘ y ‘Songs To Play‘.

Según comenta Robert Forster: “Las sesiones de grabación del álbum se realizaron esporádicamente durante seis meses. A veces sólo uno o dos días al mes. Como eso era todo lo que la fuerza y la condición de Karin le permitían hacer. Así que tuvimos que grabar ‘en vivo’, capturando momentos mágicos y apostando por ‘sentir’. Y ese se convirtió en el sonido del álbum”.

Escucha ‘She’s A Fighter’ y ‘Tender Years’ de Robert Forster