Kylie Minogue también actuará en Sevilla

Kylie Minogue amplía sus fechas en nuestro país y tras confirmar su participación en la próxima edición de Bilbao BBK Live, donde compartirá cartel con artistas como Pulp, Michael Kiwanuka, Orbital y más, suma fecha en Sevilla.

Su actuación estará enmarcada en el Icónica Santalucía Sevilla Fest el próximo 14 de julio de 2025, donde presentará su reciente Tensión II, del que te decíamos «Un trabajo que, como no podía ser de otra manera, está lleno de canciones dignas de figurar entre lo más recordado de su repertorio. Aquí no tenemos una infalible “Padam Padam”, pero arranca con bajos hiperoxigenados y sintetizadores planeadores que envuelven un estribillo endiablado en “Lights Camera Action” con guiños a Madonna y a la revista Vogue. Con una base muy parecida al “Dancing Queen” de ABBA entra de lleno en una eterna noche llena de bolas de espejos con “Taboo”, y cierto tufo a David Guetta – ¡glups!, sí, al principio de la canción- se endereza a base de coros y ritmos disco en “Someone For Me”.

La artista con más de 30 años de trayectoria, es una figura icónica del pop. Desde sus inicios con éxitos como «The Loco-Motion», su carrera ha estado marcada por una constante evolución. Experimentó con géneros diversos como el trip-hop y la electrónica, lo que dio lugar a joyas como «Confide In Me» y el álbum Impossible Princess.

Toma nota de sus fechas en nuestro país:

BILBAO, Bilbao BBK Live

Jueves-Sábado, 10, 11 y 12 de julio de 2025

Bonos ya a la venta en bilbaobbklive.com

SEVILLA, Icónica Santalucía Sevilla Fest

Lunes, 14 de julio de 2025. Entradas próximamente