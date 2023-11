Ruby Adams debuta en solitario con el sencillo «Ying-Yang»

Ruby Adams es un músico catalán nacido en Barcelona que creció escuchando a grandes mitos como The Beatles, Michael Jackson, The Rolling Stones o Guns N’ Roses. Clásicos de siempre que despertaron su vocación como vocalista y compositor. Ruby pasó por varias bandas de rock antes de mudarse a Liverpool intentando darle un giro a su carrera. Allí cargó las pilas y compuso una serie de canciones que ahora, a su vuelta a Barcelona, le han permitido reinventarse con este proyecto en solitario que bebe de nombres más cercanos en el tiempo, entre ellos Arcade Fire, Coldplay o The Killers.

Ruby Adams publica hoy el sencillo «Ying-Yang», adelanto de su primer EP. «Yin-Yang» es un canto al amor desde el optimismo y la valentía, buscando el equilibrio entre lo real y la ficción, lo bueno y lo malo de las relaciones entre personas. Además de las influencias antes mencionadas, la canción muestra otras nacionales como las de Iván Ferreiro, Leiva o Deluxe. La canción ha sido grabada en los estudios Magpie Productions. La producción ha estado a cargo de Isaac Fernández (productor y multi-instrumentista), con la colaboración de José «Niño» Bruno (Leiva, Calamaro, Fito y los Fitipaldis…) a la batería.

«Ying-Yang» se presenta con un vídeo homenaje a Barcelona que puedes ver a continuación.