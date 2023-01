Se acerca la nueva gira de The Fuzztones por nuestro país

La histórica banda de garage y psicodelia, liderada por Rudi Protrudi, viene de gira por nuestro país en febrero. Más de cuarenta años atestiguan la carrera de The Fuzztones, plagada de grandes trabajos en los que priman los sonidos con aire sixtie, pero con predilección por las tendencias más “cavernosas” y lisérgicas de aquella época.

Sin duda el punto de partida de The Fuzztones fueron The Sonics, sin los que el sonido de los de Rudi seguro que no hubiera sido el mismo. Sin embargo, la banda procedente de New York muy pronto supo encontrar su propio sonido con el que fueron conocidos en todo el mundo.

Su disco debut, el L.P Lysergic Emanations (ABC Records 1985) fue un auténtico éxito, sobre todo en Europa y en buena parte es culpable del revival de bandas de garage rock en Europa a finales de los ochenta, principios de los 90s.

Actualmente con su residencia en Alemania, país en el que vive hace años Rudi Protrudi, quien sigue dirigiendo a The Fuzztones y derrochando quítales de fuzz por allá donde pasan.

Tienen seis fechas por España y son estas, en esta gira propiciada por El Beasto.

20 de febrero de 2023 – Oviedo – Sala Gong

21 de febrero de 2023 – Pontevedra – Sala Karma

22 de febrero de 2023 – Madrid – Sala El Sol

23 de febrero de 2023 – Barcelona – Sala Upload

24 febrero de 2023 – Zaragoza – La Bóveda del Albergue

25 febrero de 2023 – Tarragona – Zero

Entradas aquí.