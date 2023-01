The Lyres de gira por España acompañados de los Arrrghs

Parece un sueño pero no lo es. Nos visita Jeff Connelly, alma pater de la mítica banda de garage The Lyres. Solo que esta vez su banda de acompañamiento son Los Arrrghs, de Wau y los Arrrghs, por lo que la energía, sonido y diversión están garantizados en todos sus conciertos.

The Lyres se formaron en Boston en el 79, resurgidos de las cenizas de otra gran banda; DMZ. Con el cantante y virtuoso del órgano, Jeff Connelly, siempre a la cabeza, The Lyres han escrito con letras de oro la historia del garage rock. Por ejemplo, sus trabajos On Fire (Normandy Sound 1984), o Lyres Lyres (Ace of Hearts Records 1986) son considerados piedras angulares de este sonido, sin los que muchas bandas posteriores no se entenderían.

Cuando ya parecía difícil volver a ver a Jeff Connelly sobre un escenario, llegan la banda instrumentista de Wau y los Arrrghs y la promotora de conciertos A Wamba Buluba, que por cierto está celebrando su décimo cumpleaños; y se montan esta gira junto al de Boston. No se lo pierdan. ¡Ah y atenta la gente de Valencia, que allí están acompañados de The Fleshtones!

Toma nota de la gira de The Lyres

5 de marzo de 2023 – Logroño – Sala Stereo.

7 de marzo de 2023 – Madrid – Sala El Sol.

8 de marzo de 2023 – León – El Gran Café.

9 de marzo de 2023 – Zaragoza – Sala Zeta.

10 de marzo de 2023. Barcelona – Upload

11 de marzo de 2023 – Valencia – 16 Toneladas. (Con The Fleshtones)

12 de marzo de 2023 – Benidorm – Quinta Avenida.

Puedes adquirir las entradas aquí