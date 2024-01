Sidonie (La Riviera – Inverfest) Madrid 12/01/24

Con 26 años de trayectoria a sus espaldas, Marc, Axel y Jes (título de su décimo y último disco), se presentan en el escenario a las 21.15 hrs tan FELICES como siempre.

Si algo caracteriza a esta banda catalana de pro, es el buen rollo, además de tener unos estribillos como castillos.

Les vi por primera vez en el Festival Isla de Encanta (Mallorca) allá por el año 2001, y desde entonces, cada vez que tocan, voy a verles por tres razones principales:

Son colegas. Tocan que te cagas. Siempre salgo de sus bolos con una sonrisa en la boca como la del logo de Risi (sí, soy “boomer” y a mucha honra)

Poco a poco, este Power-Trío o Handsome Threesome, como prefiráis llamarles, van desgranando sus hits atemporales hasta llegar a “Fascinado”, una de las muchas canciones que TODO EL PÚBLICO cantará de principio a fin.

Porque con Sidonie no hay medias tintas, o te las sabes y cantas todas o no pintas nada en La Riviera.

SIDONIE QUE TE VÍ (HACE YA 23 AÑOS POR PRIMERA VEZ)

Los temas nuevos se entrelazan a la perfección con los clásicos, y esa rabiosa mezcla de Power-Pop, Indie Patrio e influencias 60´s, cautiva al personal hasta elevarnos a un EXTÁSIS COLLECTIVO que no necesita de drogas ni espirituosos, pues la DROGA somos nosotros y el ESPÍRITU lo ponen “Los Tres de Barna”.

De pronto, un tema en catalán llama mi atención. El idioma de Josep Plá suena increíble en manos de mis amics y automáticamente pasa a ser uno de mis favoritos del repertorio. Ni Casavella lo hubiera escrito mejor:

La mar ens du la fosca, coàgols de la nit.

És tant greixosa que s’enganxen tots els dits.

Quest aiguardent és un perill

Plorem per fora però riem per dins.

Esperarem a l’ombra d’un semàfor

De cop els ulls se’ns omplen de diamants

Farem volar teulades i pianos

Al arribar a Portlligat

Además de ser un idioma precioso al que todo español debería acercarse, es más fácil de entender que el inglés, así que dejemos de traducir el catalán en los textos, amigos periodistas, y confiemos en la inteligencia y el instinto de nuestros lectores.

¿O acaso traducimos el idioma de Shakespeare´s (sisters)?

El concierto se acerca al meridiano (70 minutos) y hasta La Palmera de La Riviera (gran nombre para un grupo malasañero) sigue cantándose todos los temas de cabo a rabo. Un servidor no ha visto esto ni en un concierto de U2, así que me uno al coro en los estribillos y recorro a través de mi mente todos los bolos que he visto del grupo desde La Isla De Encanta:

Sidecar (bcn) un par de veces.

La Riviera (mad) unas 3 veces con la de hoy, sin duda la mejor (cortesía de INVERFEST).

Sonorama (aranda): imposible llevar la cuenta

FIB: Una vez seguro, tal vez un par.

Let´s Festival (hospitalet): una vez

Cruilla (bcn): una vez

Palm Fest (hospitalet del infants): una vez

Así que probablemente sea uno de las bandas que más he visto en mi vida.

Los hits del combo se siguen sucediendo uno detrás de otro: “No salgo más”, “Me gustas todo el rato”, “Un día de mierda”, “Carreteras infinitas”, “Me llamo ABBA”…

TODOS SON HITS: NO HAY LUGAR PARA EL RELLENO EN EL MUNDO DE SIDONIE.

De repente, Marc, cantante y líder espirituoso del grupo, salta del escenario y haciendo “chepa-surf” a lomos de un maromo, se dirige a la barra de La Riviera.

¿Por fin alguien talará la dichosa palmera?

Pero no, el buen rollo no admite arboricidas como nuestro denostado alcalde, así que Marc se limita a recorrérsela de principio a fin cantando y bailando y haciendo que el personal se corra (para que Marc pase, no seáis malpensados) y se cante el tema entero una vez más.

A la hora y media de concierto, el grupo se va a camerinos, pero todos sabemos que aún queda la traca final.

Diez minutos después vuelven abrazándose y besándose, como si se hubieran pedido en matrimonio en el backstage. Sidonie viven eternamente enamorados, por eso son imbatibles.

El último tema es el mejor, el que me he bailado un par de veces con ellos en el escenario y sin necesidad de vestirme de conejo.

Porque si por algún GRUPO daré la CARA toda mi VIDA, será por Sidonie.

ESTÁS AQUÍ, ESTÁS AQUÍ, UNA VEZ MÁS VIENDO A SIDONIE.

Texto dedicado a SIDERAL, allá donde esté, que remezcló como nadie el primer HIT del grupo: FEELIN´DOWN, y que tuve el HONOR de distribuir en PIAS a través de BIP-BIP RECORDS.