Singles Supremos: «Golden brown» de The Stranglers

Golden brown, texture like sun,

lays me down, with my mind she runs.

Throughout the night,

no need to fight,

never a frown with golden brown.Every time just like the last,

on her ship, tied to the mast.

To distant lands,

takes both my hands,

never a frown with golden brown.Golden brown, finer temptress.

Through the ages,

she’s heading West.

From far away, stays for a day,

Never a frown with golden brown. Never a frown (never a frown)

(never a frown) with golden brown. Never a frown (never a frown)

(never a frown) with golden brown.

Color ocre, de textura como el sol,

me posee, se lleva mi mente.

A través de la noche,

no hay necesidad de luchar,

nunca un mal gesto hacia su color ocre.

Cada vez como si fuese la última,

en el barco de ella, atado al mástil.

Hacia tierras lejanas,

me toma de la mano,

nunca hay un mal gesto hacia su color ocre.Color ocre, la más suave tentadora.

A través de los tiempos,

ella se dirige hacia el Oeste.

Desde muy lejos, se queda por un día,

nunca un mal gesto hacia su color ocre. Nunca un mal gesto (nunca un mal gesto)

(nunca un mal gesto) hacia su color ocre. Nunca un mal gesto (nunca un mal gesto)

(nunca un mal gesto) hacia su color ocre.