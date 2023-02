Escucha lo nuevo de Lana Del Rey, ‘A&W’

Lana Del Rey tiene nuevo single «A&W», el segundo avance del que será su noveno álbum de estudio, que llega con el título Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd, sucesor de la dupla editada el pasado 2021 y que conformaban los discos Chemtrails Over the Country Club y Blue Banisters.

Co-escrita y co-producida por el aclamado músico Jack Antonoff, «A&W» muestra un sonido más maduro y una letra que refleja la introspección y melancolía que caracterizan el estilo de la cantante norteamericana

El álbum completo, que cuenta con la colaboración de Antonoff y otros artistas de renombre, saldrá a la venta el 24 de marzo a través de Interscope Records. Ya se puede reservar en CD, casete y varios formatos de vinilo exclusivos en tiendas selectas y en www.lanadelrey.com.

Escucha ‘A & W’ de Lana del Rey