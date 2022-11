Libro: You Are Beautiful and You Are Alone. La biografía de Nico (Contra)

Christa Päffgen fue Nico, nadie más, porque los iconos tienen eso, que su personaje puede acabar fagocitando la esencia de la personalidad. Y, como icono de culto, Nico puede atesorar una nueva biografía (en castellano) que pueda ilustrar algún hallazgo que aporte a la lectura de su vida un mayor punto de interés del que se le presume a una vida tan compleja y llena de sinsabores como la de la alemana. La reciente publicación de esta You Are Beautiful and You Are Alone. La biografía de Nico agradará a todo aquel que haya sido atrapado alguna vez por la oscuridad musical de la teutona y que se precie de formar parte de esa legión de seguidores subterráneos de un icono que va más allá de la música.

El recorrido vital que nos propone la autora de esta biografía es exhaustivo y documentado, con declaraciones de primera mano y una labor documental que consigue que el resultado sea compacto. Su viaje aderezado por declaraciones de la propia artista recogida en anteriores propuestas sobre su vida y obra, y por la de muchos de los nombres que la acompañaron en cada etapa de su vida, acaban por incitar a quien lea a una curiosa búsqueda bibliográfica y a querer ampliar algunos de sus episodios. Sin embargo, la propuesta manifiesta de Otter Bickerdike de querer enfocarla con tesis sobre su fracaso en el reconocimiento y el reiterativo subrayado de que, si fue así, fue solo porque era mujer, aboca al lector a, en parte, un ensayo documental de tintes subjetivos más que a una pura biografía.

Personalmente, que solicité la lectura de este libro por el reconocimiento que hago de la Nico de, especialmente, sus Desertshore y, sí, Camera Obscura (oscuro que es uno también), nunca me interesaron su amoríos. Es más, he descubierto el triple de sus romances tras la lectura de esta biografía. Pareciera que la autora, por momentos, se agarrase a aquel “lo único que lamento es no haber nacido hombre” y quisiera con ellos desmontar un pasado de prensa rosa que, si bien pudo ser así, forma parte de esa Nico que, muy probablemente, no llegase a las metas que ella misma se propuso en gran parte por sus propios errores y no por boicoteos externos. Si no, ¿por qué, hay más gente que generalmente reconoce el nombre de Nico que el de Moe Tucker? No creo que puede obviarse la importancia de ciertas figuras en su vida, desde Warhol a Cale, sin las que, posiblemente, el pistoletazo musical de su carrera y la prolongación de la misma no hubieran sido posibles. Pareciera que aceptar esto es restar el mérito a la enorme artista que fue Nico y a la figura de culto que se yergue desde sus días en The Velvet Underground hasta su reconocimiento subterráneo como solista. Y no debe ser así.

La historia de Christa Päffgen es una historia de desamores, de desventuras, sí, pero también de la mala suerte, la de la frustración y la de la historia tan repetida del infierno de las adicciones. Posiblemente, esta biografía borre de la mente de quien se acerque a su lectura de la Nico solo música, o la Nico solo actriz (me he apuntado unas cuantas obras underground para ver). Incluso la de Nico solo modelo, aquella faceta suya que repudió hasta sus últimos días y que, sin embargo y paradójicamente, le abrió las puertas del resto de sus facetas. You Are Beautiful and You Are Alone. La biografía de Nico no es la biografía de Nico, es una biografía de Nico, rica en detalles en algunos pasajes, correcta en su mayoría, cuya mayor virtud es la de conocer a tantos personajes, lúcidos algunos, siniestros otros, la mayoría relevantes piezas en la historia de la música, que construyeron con sus acciones un entorno en el cual la artista se desarrolló hasta que ya no pudo más. Esta es otra biografía, pero una que despierta curiosidad, a la que permites que te arrastre en un mundo sin luz. Sumérjanse en la oscuridad, no le teman, van guiados por una buena cicerone cuando ella marca el ritmo. No caminan seguros, lo notarán. Esa misma sensación es con la que uno cierra la lectura de la última página, la de aquella mujer que luchó contra todo y contra todos, pero que fue incapaz de triunfar en la lucha contra sus propios demonios.

Puedes comprar el libro You Are Beautiful and You Are Alone. La biografía de Nico de Jenniffer Otter Bickerdike, en la web de la editorial Contra.