Singles Supremos: «Summer in the city» de The Lovin’ Spoonful

Hot town, summer in the city,

back of my neck getting dirty and gritty.

Been down, isn’t it a pity?

Doesn’t seem to be a shadow in the city.

all around, people looking half dead,

walking on the sidewalk,

hotter than a match head.But at night it’s a different world.

Go out and find a girl .

Come on, come on and dance all night.

Despite the heat it’ll be all right.And babe, don’t you know it’s a pity

that the days can’t be like the nights

in the summer, in the city?

In the summer, in the city. Cool town, evening in the city,

dressing so fine and looking so pretty.

Cool cat, looking for a kitty.

Gonna look in every corner of the city

till I’m wheezing like a bus stop.

Running up the stairs,

gonna meet you on the rooftop. But at night it’s a different world.

Go out and find a girl.

Come on, come on and dance all night.

Despite the heat it’ll be all right. And babe, don’t you know it’s a pity

That the days can’t be like the nights

In the summer, in the city?

In the summer, in the city (Chorus repetition)

Ciudad calurosa, verano en la ciudad,

mi nuca se pone sucia y arenosa.

He estado desmoralizado, ¿no es una lástima?

No parece haber una sombra en la ciudad.

Por todos lados, la gente se ve medio muerta,

caminando por la acera,

más acalorada que la cabeza de una cerilla.Pero por la noche es un mundo diferente.

Sal por ahí y encuentra a una chica.

Vamos, vamos, baila toda la noche.

A pesar del calor, todo irá bien.Y nena, ¿no sabes que es una pena

que los días no puedan ser como las noches

en verano, en la ciudad?

En verano, en la ciudad. Localidad fresca, noche en la ciudad,

vistiendo tan bien y luciendo tan elegante.

Un “pavo enrollado”, buscando una “pavita”.

Voy a mirar en cada rincón de la ciudad

hasta que resople yo como una parada de bus.

Corriendo por las escaleras,

te encontraré en el tejado. Pero por la noche es un mundo diferente.

Sal por ahí y encuentra a una chica.

Vamos, vamos, baila toda la noche.

A pesar del calor, todo irá bien. Y nena, ¿no sabes que es una pena

que los días no pueden ser como las noches

en verano, en la ciudad?

En verano, en la ciudad. (Repetición del estribillo)