OMD, Nada Surf y Mercromina, primeros nombres para Visor Fest 2023

Visor Fest volvió a celebrarse por todo lo alto en 2022 cambiando de emplazamiento a Murcia y dejándonos inmejorables sensaciones. La cita con la mejor música de los 80 y los 90 regresará el viernes 22 y el sábado 23 de septiembre de 2023 con un cartel que promete emociones fuertes en vista de los tres primeros nombres que conocemos del cartel: Orchestral Manoeuvres in the Dark, Nada Surf y Mercromina.

En 2007, OMD volvieron a reunirse y, desde entonces, han agotado las entradas para la mayoría de sus conciertos, recibiendo así el beneplácito de la crítica y los fans. Sus álbumes de estudio más recientes demuestran que la banda es una de las pocas de su generación que sigue siendo capaz de crear música que inspira. No en vano, en 2023 publicarán nuevo álbum, Bauhaus Staircase, que a buen seguro podremos disfrutar en directo en la cita murciana.

Compartiendo cartel con los ingleses, otra banda internacional de altura: Nada Surf. Con un total de diez trabajos publicados, han triunfado en sus diferentes giras, tanto a nivel nacional como internacional, consiguiendo numerosos sold out. Su último lanzamiento data de 2020 y nos llegó bajo el título de Never Not Togheter«, en el que continuaban la línea del sonido elegante y atemporal que siempre les a caracterizado.

Y como guinda, Mercromina. Reunidos de nuevo en 2015 tras una década de separación, el conjunto volvió a demostrar por qué son uno de los nombres de referencia en la historia del pop español. Acrobacia fue su primera referencia, allá por 1995, y cuentan en su haber con trabajos del calado de Hulahop o Canciones de andar por casa.

Entradas para Visor Fest 2023

Está a la venta un cupo muy reducido de entradas al precio especial de 42 euros. A la venta aquí.