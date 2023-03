Singles Supremos: «Tempted» de Squeeze

Tras varios singles victoriosos de Squeeze, fundamentalmente en su Inglaterra natal, con un estilo de pop-rock refrescante (en plena corriente new wave) a través de temas como, por ejemplo, “Cool for cats” (nº2 en U.K, en 1979) o “Up the junction” (también nº2, en 1979), se produjo la circunstancia de que el afligido pero arrebatador blue-eyed soul de “Tempted”(1981) facilitó la primera entrada de cierto calibre en las listas oficiales de Estados Unidos, a este espléndido grupo. Efectivamente, aunque fuese solamente en el puesto 49, para el quinteto de Londres se inició aquí la descomunal apertura hacia el vasto mercado norteamericano y ya sabemos que después de eso suele sobrevenir la expansión musical por todo el resto del mundano globo.

I bought a toothbrush, some toothpaste, / Compré un cepillo de dientes y algo de pasta dental,

a flannel for my face, / una franela para mi rostro,

pyjamas, a hairbrush / un pijama, un peine,

new shoes and a case / zapatos nuevos y un estuche.

I said to my reflection: / Le dije a mi reflejo en el espejo:

“Let’s get out of this place”. / “Salgamos de este sitio”.

Past the church and the steeple / Pasé por la iglesia y el campanario,

the laundry on the hill / por la lavandería en la colina,

the billboards and the buildings. / por las vallas publicitarias y por los edificios.

Memories of it still / Los recuerdos sobre ello todavía

Keep calling and calling, but forget it all. / se mantienen y se mantienen pero olvídalo todo.

I know I will / Sé que lo haré.

(Chorus) / (Estribillo)

Tempted by the fruit of another. / Tentado por el fruto de otra.

Tempted but the truth is discovered. / Tentado pero la verdad se destapó.

What’s been going on / ¿Qué ha estado sucediendo

how that you have gone? / ahora que te has marchado?

There’s no other. / No hay otra.

Tempted by the fruit of another. / Tentado por el fruto de otra.

Tempted but the truth is discovered. / Tentado pero la verdad se destapó.

I’m at the car park, the airport, / Estoy en el aparcamiento, en el aeropuerto,

the baggage carousel / en el carrusel del equipaje

the people keep on crowding. / la gente sigue apelotonándose.

I’m wishing I was well. / Estoy deseando encontrarme bien.

I said, “It’s no occasion, / Dije: “No es el momento,

it’s no story I can tell”. / no es una historia que pueda contar”.

At my bedside, empty pocket, / Al borde de mi cama, un bolsillo vacío,

a foot without a sock. / un pie sin calcetín.

Your body gets much closer, / Tu cuerpo está mucho más cerca,

I fumble for the clock / busco a tientas el reloj,

alarmed by the seduction. / alarmado por la seducción.

I wish that it would stop. / Deseo que ésto se detenga.

(Chorus repetition) / (Repetición del estribillo)

I bought a novel, some perfume, / Compré una novela, un perfume,

a fortune all for you / una fortuna, toda para ti

but it’s not my conscience / pero no es mi consciencia

that hates to be untrue. / la que detesta ser falsa.

I asked of my reflection: / Le pregunté a mi reflejo:

“Tell me, what is there to do?” / “Dime, ¿qué es lo que debo hacer?”.

(Chorus repetition) / (Repetición del estribillo)

Año 1981.

Inmersos en los estudios Eden, en Londres, Squeeze se dispuso a tocar una nueva tonada denominada “Tempted”, de la cual ya habían grabado incluso una primera toma, en principio destinada ésta a su inminente LP East Side Story.

En consecuencia, el vocalista y compositor Glenn Tilbrook entonó dicho corte como era la costumbre casi siempre en esta banda y con toda la misma sonando al estilo de la Electric Light Orchestra. Entonces, de repente, uno de los productores del aludido álbum, Elvis Costello (el cual no necesita presentación) abandonó la cabina de control y entró corriendo en la sala de grabación, mientras gritaba, con entusiasmo, a ver si para esta ocasión específica podía cantar la magnífica “Tempted” el nuevo teclista que se había fichado, es decir, Paul Carrack (ex- componente de Ace y Roxy Music); el cual le acabaría dando su propia personalidad artística al asunto y direccionando dicha pieza hacia la citada textura de “soul blanco”.

Al orgullo y al liderazgo del propio Tilbrook, en aquel preciso instante, no le sentó nada bien ésto de que el recién incorporado Carrack fuera más adecuado para portar el timón interpretativo de la canción, según Costello.

Entonces todos se quedaron mirando al otro abanderado, compositor y co-fundador del grupo, Chris Difford y éste acabó de dar el visto bueno para que, efectivamente, fuera el sustituto de Jools Holland quien se encargara de hacer funcionar la mayoría de las cuerdas vocales, por aquella vez, e incluso el propio Elvis Costello hizo una breve aportación vocal en la primera parte de la segunda estrofa para, quizás, acabar de apoyar al propio Paul Carrack.

Tal vez para contentar a Glenn Tilbrook, éste también finalmente participó en dicho segundo fragmento melódico (justo después del primer estribillo) cantando los versos “I’m at the car park, the airport, the baggage carousel… y también “I said: ‘It’s no occasion’…”); alternándose con el mentado Elvis Costello, el cual vocalizó las frases “…the people keep on crowding, I’m wishing I was well” , además de pronunciar “…’it’s no story I can tell’ ”; aportando así ambos un complementario toque muy particular a la canción (aunque se adivina, de fondo, el influjo multivocal de The Temptations).

De todos modos, el magno dúo compositor Difford / Tilbrook pronto admitió que el decisivo aporte de Paul Carrack, con su cálida, azucarada y envolvente voz y sus sugestivos teclados, ayudaría a esta misma melodía a calar, sin duda, en muchos más tipos de audiencias como luego, efectivamente, sucedió. Como añadido, el muy talentoso tándem que comandaba Squeeze acabó pensando que aquella era una de sus canciones preferidas de la banda, además de que sintieron que “Tempted” motivó un enorme crecimiento y una revolución dentro del propio proceso creativo del grupo e incluso los mismos Chris y Glenn no se reconocían a sí mismos debido a aquella considerable transformación de su sonido. Pero, ¿de dónde emergió aquel single supremo?

Yéndonos algo atrás en el tiempo, lo cierto es que el mismo Chris Difford había anotado en el reverso de un paquete de cigarrillos la letra del tema, en tan solo unos pocos minutos, cuando toda la banda viajaba en un taxi, en medio del tráfico. De tal modo, mientras dicho vehículo avanzaba, el propio Difford iba observando y tomando apuntes sobre diversos sitios en dirección hacia el aeropuerto de Heathrow, en Londres, ya que el grupo se hallaba punto de viajar a Estados Unidos para emprender una gira por aquel país. Quizás para que no acabásemos de captar el significado, Difford inyectó al texto una astuta ambigüedad y ha sido más de una interpretación la que se ha vertido a lo largo de las décadas, por parte de los oyentes.

Por un lado, tal vez podría tratarse de un chico que ha sido infiel a su novia o esposa, así que dicho protagonista se marcha de casa, hace el equipaje y se dispone a coger un aeroplano para alejarse pero, mientras tanto, él la añora porque piensa que es la única mujer importante en su vida e imagina que continúan juntos en su lecho conyugal. Como segunda conjetura, podría ser que la chica se hubiese separado del muchacho sin más pero éste no es capaz de mirar luego a otra fémina sin sentirse culpable porque aún desea a su amada e incluso le compra regalos, a pesar de lo dolido que él se halla de que ella le haya abandonado. Podrían ser éstas, quizás, dos hipótesis que podrían formularse acerca de la emocional lucha interna del personaje de la canción; además de otras variantes que los audiófilos puedan deducir.

Aunque el propio Difford declaró que la letra le transportaba a su juventud, la cual consideraba una nube en la que vagaba día a día, en realidad, esta historia concreta no es autobiográfica y se presenta como totalmente ficticia; una técnica ésta de escritura muy usual en este creador británico.

Después de anotar los versos de un solo tirón, Chris Difford le pasó el texto a Glenn Tilbrook y éste segundo, tras toda una esforzadísima semana entera trabajando en ello y probando todo tipo de armonías y bases, finalmente edificó ese ritmo sedoso que te encandila desde el primer instante. Aquello de “Difford, la letra y Tilbrook, la música” era la metodología habitual de trabajo entre ambos.

Según el propio Tilbrook, él mismo sabía desde tiempo atrás que la pieza podría funcionar, aunque al principio nada fue sencillo porque él sintió que había hecho surgir un inicio idóneo para la tonada pero que, por contra, el resto de la misma no se hallaba bien desarrollada, de entrada; así que tomó mucho trabajo hacer que todo fluyera como debía, musicalmente. Opinó, además, el compositor británico que “Tempted” aparenta ser más sencilla de lo que realmente es ya que, en el fondo, el tema es sonoramente bastante complejo; aunque luego, el resultado final sonase muy natural. Agregar que el propio Glenn Tilbrook se halla muy orgulloso de esta partitura de su autoría.

Se grabaron dos videoclips del tema, en 1981, donde se puede apreciar que el bajista John Bentley, el batería Gilson Lavis o el propio Chris Difford van simulando cantar esos versos de la segunda estrofa que pronunció, originalmente, Elvis Costello en el estudio.

El hecho de que una versión de “Tempted” sobregrabada y remezclada por los propios Squeeze se incluyera, algo más de una década después, en la banda sonora del film Bocados de realidad (1994), volvió a poner de moda dicho delicioso tema; además de que el mismo se utilizó, por ejemplo, para ambientar anuncios de las populares marcas Burger King y Heineken (durante los años 90, los respectivos publicistas de ambas empresas intentaron que sendos productos fueran una “tentación” para los clientes) con lo que en Estados Unidos la melodía fue elevada, cada vez más, a los altares.

La obsesión por estos acordes llegó hasta tal punto que cuando Squeeze tocaba la canción en directo y el conjunto inglés comenzaba con el verso “compré un cepillo de dientes”, los seguidores más fanáticos de “Tempted” lanzaron al escenario, precisamente, estos alargados objetos de baño; en algunas ocasiones.

Existen casi 40 versiones de otros artistas entre las que destacaremos las de Rita Coolidge (1983), Joe Cocker (1984), Sting (en directo, en 1991), Rockapella (2000) o Erykah Badu y James Poyser (2019).

El vocalista principal del tema, Paul Carrack, tuvo dos pasos efímeros por Squeeze y se marchó de la banda, por primera vez, en 1982, (retornó al proyecto solamente durante el año 1993) y “Tempted” no fue el single del grupo que más arriba llegó en las listas en el momento que fue publicado (tampoco rebasó el nº41 en Inglaterra), pero lo cierto es que, con el transcurrir de las décadas, esta canción se fue convirtiendo en la más reconocible y tarareada de la formación de Londres; aun poseyendo ellos muchos más elementos de alta calidad dentro su repertorio.