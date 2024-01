Slowdive comparten su actuación en KCRW

Slowdive (consulta nuestra entrevista) continúan con la promoción de su reciente álbum, Everything Is Alive (Dead Oceans), con el que mantienen la inspiración intacta y justifican el revuelo generado alrededor de su vuelta a la actividad.

Un trabajo dedicado a la madre de Goswell y al padre de Scott, quienes fallecieron ambos en 2020. «Hubo cambios profundos para algunos de nosotros personalmente», dice Goswell. Esos momentos de encrucijada se reflejan en el tono emocional de múltiples capas de la música de Slowdive; everything is alive está cargado de experiencias, pero cada nota está equilibrada, sabia y necesariamente orientada hacia la esperanza. Su alquimia única encarna sutilmente tanto la tristeza como la gratitud, la solidez y el levantamiento.

Lo estarán presentando en nuestro país en febrero, primero el lunes 5 en la sala Razzmatazz de Barcelona (Entradas) y un día más tarde, el 6 de febrero, en La Riviera de Madrid (Entradas).

Hace unos días pasaban por la emisora pública KCRW de Santa Monica, para hacer un set en el que tocaron algunas canciones de todas sus etapas. Una de su reciente trabajo, otras dos del anterior y dos más de su obra maestra, Souvlaki (1993).

Estas fueron las canciones interpretadas por Slowdive en KCRW

“kisses”

“Slomo”

“Alison”

“Sugar for the Pill”

“When the Sun Hits”

Disfruta del concierto de Slowdive en KCRW