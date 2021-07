Soft Cell celebran los 40 años de “Tainted Love” con una remezcla

Se cumplen 40 años desde que Soft Cell, banda formada por Marc Almond y Dave Ball alcanzaran el éxito con su acertada reinterpretación del “Tainted Love” de Gloria Jones.

“Hay que remontarse a 1964 para encontrar el embrión de “Tainted Love”. Gloria Jones interpretaba esta canción original, escrita por Edd Cobb, de The Four Preps, de fuerte impacto soul. Se editó en My Bad Boy’s Comin’ Home, de un año después, y el tema estaba muy influenciado por los sonidos adscritos a la Motown. La canción tuvo que esperar hasta los años 70 para complementar el reconocimiento más allá de Estados Unidos, decidiendo regrabarlo a mediados de esa década”. Tal y cómo te contábamos en el especial Escala 1:1 dedicado a la canción.

Soft Cell se encuentran preparando un nuevo trabajo que ya está en su tramo final y aparte, tienen tiempo para regalarnos una nueva remezcla del tema que les lanzó al estrellato, ya que ha sido renovado por el propio Dave Ball.

Escucha “Tainted Love (Dave Ball 2021 Extended Mix)