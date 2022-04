Sonic Youth comparten un directo a beneficio de Ucrania

Han pasado 11 años desde que despedimos a Sonic Youth, separados en 2011 a quienes desde entonces hemos tenido que disfrutar dispersados en sus diferentes carreras en solitario, a saber Thurston Moore, Lee Ranaldo, Steve Shelley o la icónica Kim Gordon con su banda Body/Head junto a Bill Nace o como solista.

A pesar de no existir, los norteamericanos siguen lanzando reediciones de algunos de sus álbumes o conciertos especiales. Hace algunos meses, durante confinamiento impuesto por la pandemia que nos asola, liberaron doce conciertos clásicos a través de Bandcamp ahora nos llega un nuevo lanzamiento, en esta caso solidario.

