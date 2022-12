Special Interest – Endure (Rough Trade)

La banda de Nueva Orleans Endure ya lleva unos cuantos discos reivindicando la música de baile y el punk desde un pensamiento descolonizador con letras vitriólicas que reivindican la liberación sexual y queer, y las injusticias cometidas por el sistema neoliberal. Son pura energía, y poseen un groove especial gracias en gran medida a la voz de Alli Logout, toda una fiera escénica.

El tercer trabajo del cuarteto está repleto de estupendas canciones que incitan tanto al baile como a la reflexión. Endure (Rough Trade, 2022) es un anfetamínico tratado de EBM politizado como ya dejan patente en “(Herman’s) House, un acerado alegato en contra del maltrato al que fue sometido Herman Wallace -uno de los tres Panteras Negras formados en Angola- en su confinamiento carcelario durante cuarenta años por un crimen que no cometió.

El baile a ritmo de trepidantes guitarras punk a la manera de Le Trigre suena tentador como demuestran en “Fool”, para acto seguido mostrar músculo en un número de house mutante (“Midnight Legend”) que suena de maravilla. El latido industrial va cincelando la urgencia de “Love Scene”, mientras que las soflamas políticas continúan en “Kurdish Radio” con versos incisivos “Is love like Arab oil? Do we take take take till it’s depleted/Is love like Arab oil? Do we die for someone else’s scheme?

La ira por el sistema fascista que niega los derechos a la comunidad afroamericana salen en forma de escupitajos de la voz de Alli en “Concerning Peace”: “Violence/In its complexity/Is the only tool/Againts indignity/No one Will ever rest in peace/When their value is/Less than property”, y finaliza el disco con la extensa “LA Blues”, otra muestra de la facilidad de esta banda en crear viñetas de costumbrismo romántico a caballo de sonidos que van de la No Wave al disco mutante con una soltura envidiable.

Escucha Special Interest – Endure