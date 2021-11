Spiritualized anuncian nuevo disco, ‘Everything Was Beautiful’

Spiritualized ha anunciado un nuevo álbum, titulado Everything Was Beautiful que será publicado el próximo 25 de febrero a través de Bella Union.

Es el primer disco de la banda de Jason Pierce desde And Nothing Hurt de 2018, que por entonces sugirió que sería su último álbum para su proyecto, felizmente no ha sido así.

A principios de este año, la banda comenzó una campaña de reedición para su catálogo anterior, que hasta ahora ha incluido sus primeros cuatro discos y, más recientemente, su emblemático Ladies and Gentlemen We Are Floating in Space, al cuál nos remite este nuevo álbum al menos en diseño, ya que recupera su diseño basado en un medicamento.

“Always Together with You”, que la banda lanzó en una versión anterior como “Always Forgetting with You (The Bridge Song)” en 2014, es la primera canción que conocemos del álbum. Un tema que igualmente será familiar a los seguidores habituales de la banda.

Estas son las canciones de ‘Everything Was Beautiful’ de Spiritualized

01 Always Together With You

02 Best Thing You Never Had (The D Song)

03 Let It Bleed (For Iggy)

04 Crazy

05 The Mainline Song

06 The A Song (Laid In Your Arms)

07 I’m Coming Home Again

Escucha “Always Together With You” de Spiritualized