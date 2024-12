Llega el disco tributo ‘Mallorca Love Cats. With The Cure’

Llega un disco tributo a The Cure desde las islas Baleares. Mallorca Love Cats. With The Cure editado por Espora Records y Discos Polo nace como un sentido homenaje a la banda de Robert Smith. Una idea que junta a 25 bandas mallorquinas, con más de 20 artistas, en el que conviven música, dibujos e ilustraciones. La unión de música y arte en el proyecto se ha convertido en un LibroCD con portada de tapa dura de 175×175 mm, con 2 CDs con las 25 versiones y un libreto de 24 páginas que incluye los 23 dibujos/ilustraciones de los artistas participantes.

Bandas participantes aportando su particular versión de The Cure son: Adhesivos, Alberto Petröleo, Astrolabio. Bilo, El Día Eléctrico, Goodfellows, Gran Amant, Iuripuskas, Jane Yo, Jorra Santiago, Los Amigos De Mari Rae, Los Be?lmez, Los Malditos, Los Ritmos Salvajes, Marlovers, Primera Mort, Productos Congelados, Psiconautas, Talleres Molina, The Cicely Satellites, The Pression, The T-Makers, Tres Piezas, Xatarreo y Yoko Factor.

Artistas que contribuyen con su dibujo/ilustración: ATA, Carlos Riera, Dr. Morey, Eva Nadal, Francesc Grimalt, Gonzalo Aeneas, Jaume Martí, Jaume Vilardell, Llorenç Garrit, Lluís Juncosa, Llum Miranda, Marta Masana, Mota, Nando Ros, Narcís R.E., Nicki Wambolt, Pato Conde, Pelopantón, Pere Joan, Pere Salvà, Ruth Valencia, Tònia Meravell y Víctor Trufer.

Aún no tenemos la lista de canciones, pero podemos escuchar la versión de «Why Can’t I Be You» / «Yo quiero ser tú» de Talleres Molina: