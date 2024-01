Steven Munar anuncia disco para febrero, Family

“Twelve Valleys” es el single de adelanto del nuevo disco de Steven Munar, Family, que será editado en febrero 2024 por Discos Belamarh.

Después de 3 años de la publicación de su anterior referencia, el aclamado The Fish and The Net, Munar nos presenta “Twelve Valleys”, canción que abrirá su nuevo álbum. En ella ha contado con la colaboración de viejos amigos como Miguel Peréz Kersley (guitarras), Hug Salvat (batería y percusión), Sergio Mesa (bajo), Lynne Martin (coros), y Marc Tena (teclados y piano). La producción ha corrido a cargo de Miguel Zanón, Marc Tena y el propio Munar.

En este nuevo sencillo de adelanto nos encontramos con un entramado percusivo alejado de los referentes anglosajones, y con un aire hispano que va marcando la canción desde el inicio y sobre la que Munar va cantando apasionadamente, dando rienda suelta a su vertiente más existencialista marca de la casa. El estribillo no llega hasta bien entrado el tema donde aparece la maravillosa voz de Lynne apoyando a Munar, un estribillo que nos trae reminiscencias de Lloyd Cole, Prefab Sprout, Julian Cope, y Cohen entro otros artistas que Steven admira.

Los arreglos de la Miracle Band son para enmarcar, un pequeño solo de Miguel P. Kersley con aires jazzísticos, un pasaje de piano y moog que nos lleva a los 70’s más oníricos dando todo ello una sensación de atemporalidad fascinante.

Una canción que crece con cada escucha y que nos deja con ganas de más y cuyo lyric video puedes ver a continuación.

Escucha ‘Twelve Valleys’ de Steven Munar