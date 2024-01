Future Islands estrenan un último adelanto, ‘Say Goodbye’

Future Islands arranca 2024 con la publicación de su esperado nuevo álbum, People Who Aren’t There Anymore, que llega a las tiendas el próximo 26 de enero y es uno de los más esperados de 2024 para nuestra publicación.

Ya conocemos otra de sus canciones, la sexta tras «The Tower», «The Fight», «Deep in the Night», «King of Sweden» y «Peach». Una pieza llamada «Say Goodbye», una exploración de una relación a larga distancia que se desmorona, con Samuel T. Herring entonando. «Cuando no quiero decir buenas noches / Y cada día sin ti se siente un paso más cerca del adiós / Solo necesito que este mundo parezca correcto / Solo duerme tranquila, hasta que esté a tu lado».

Este People Who Aren’t There Anymore es el séptimo álbum de la banda, un nuevo capítulo para un grupo que a pesar de haberse formado hace casi dos décadas, continúan desafiándose a sí mismos y entre ellos. Donde en el pasado buscaron himnos de alta energía, en esta ocasión se han vuelto más introspectivos y han alcanzado un nuevo nivel de ferocidad.

Escucha ‘Say Goodbye’ de Future Islands

Foto Future Islands: Frank Hamilton