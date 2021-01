Steven Munar and The Miracle Band – The Fish And The Net (Miracle Records)

Steven Munar es uno de esos músicos que en un mundo perfecto no debería requerir presentación, pero me temo que más de un despistado aún no se habrá dado cuenta de hablamos del hombre que formó parte de los mallorquines The Tea Servants durante los años noventa del siglo pasado y es dueño, desde su separación en 2003, de una ejemplar carrera que cuenta ya con cinco discos autoeditados que demuestran la atemporalidad de un cancionero que puede competir con el de muchos, pero muchos, grandes nombres.

Y es que el anglo-balear es como un agricultor, que siembra con cariño hasta recoger con el paso del tiempo unas composiciones absolutamente emocionantes, llenas de ese halo que sólo tiene lo atemporal. Un aura que proviene del amor de orfebre que este compositor que deberíamos considerar ya clásico en nuestro país, pone en todo lo que hace. Les aseguro que yo no afronté la escucha de este nuevo disco con ninguna predisposición, pero a la segunda escucha ya me había atrapado sin remisión.

The Fish and The Net viene, precisamente, a reivindicar a Steven Munar como lo que es, un compositor sabio, maduro, pero que no ha perdido un ápice de la frescura inicial que le hizo destacar hace ya décadas. Un disco que traduce todo lo aprendido en virtudes infalibles para que uno participe del universo particular que nos propone en esta ocasión, una mezcla entre hedonismo, ganas de vivir y un punto de vista implacablemente crítico con respecto a nuestra sociedad. Logra así un equilibrio, un ying y un yang, que no es frecuente encontrar. Pero sobre todo, las canciones hablan por sí solas.

El álbum, que cuenta con una preciosa portada a cargo del artista Oscar Sanmartin, ha sido producido a medias con Román Gil, guitarrista, arreglista y productor especialmente dotado que ha sabido redondear de forma magistral unas canciones que se saben más eléctricas de lo que era frecuente en su autor. Esto es así desde el mismo inicio, con la vibrante “Trust”, single de presentación que es además una especie de canción protesta, en contra de las promesas rotas de esta democracia de cartón piedra que nos toca soportar a todos. Escepticismo que se torna incluso cínico en la más pop (casi podría atribuirse a The Go-Betweens) “Paint your truth”, sobre ese escapismo pandémico del que adolece esta sociedad de la post-verdad y el falso reflejo.

Pero no todo es amargura en un disco que, además, para nada suena oscuro ni triste, sino más bien todo lo contrario. El artista busca en su madurez medios para conocerse y encontrarse a sí mismo. De ello habla esa especie de híbrido soul entre Bowie y Talking Heads que es “Tell me where I belong”, o ese perfecto single potencial que es “Peach”, composición que rastrea en la infancia de Munar para regalarnos una soleada aproximación a lo que él debe entender como felicidad, algo a lo que también se aproxima la preciosa (y también muy Bowie) “She talks about the weather”, con respecto al amor.

Algo más amargas, pero con mesura, son “Creation”, en que Steven nos muestra sus inseguridades, pero se muestra fuerte (“lo superaré aunque me cueste toda la vida”) o la titular “The fish caught in the net they drown”, otra de las “canciones protesta” del disco, que con la gloriosamente romántica y reposada “The sun and the moon” y la final “Brasil”-una sorprendentemente acertada incursión en el funk- completan un disco que cumple la difícil tarea de ser un fiel reflejo, tanto a nivel musical como personal, de su autor. En tan sólo nueve canciones se las ha arreglado para hablarnos de manera clara, honesta y diáfana de sus inquietudes, sus aspiraciones, sus miedos, sus fobias y sus medios de supervivencia ante todo eso. Un ejercicio de honestidad excepcionalmente tramado y ejecutado, que por supuesto se erige, aunque lo tenía difícil, en la obra más definitiva de este cantautor tan iconoclasta, personal y acertado al que no me cansaré de repetir que deberíamos empezar a calificar de clásico.

Escucha Steven Munar and The Miracle Band – The Fish And The Net