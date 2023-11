Este mes la azotea sonora de Talk to Him rinde homenaje a la banda electrónica más importante de la historia, Depeche Mode. Más concretamente, Him se adentra en las procelosas aguas oscuras que supusieron la concepción de una de sus obras más apasionantes y, sin duda, completamente única e irrepetible: Songs of Faith and Devotion.

Una historia repleta de excesos, conflictos, rupturas y cambios, pero que también representa la capacidad creadora y la inspiración más instintivas, demostrando que de las épocas de mayor convulsión y destrucción pueden nacer obras dotadas de un espíritu robusto e inmortal. Sube a la azotea e introdúcete en el viaje más obsesivo y absorbente que nunca ha emprendido este podcast, y hazlo desde ese refugio inexpugnable y lleno de secretos, deseos y castigos que es tu habitación.

Escucha Talk To Him: Depeche Mode, Fe y Devoción