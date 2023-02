Talt To Him: 10 Discos Imprescindibles de Post-Rock

Este mes, la azotea sonora de Talk to Him vuelve a rendir homenaje a un género musical capaz de hacernos viajar emocionalmente más lejos que ninguno: el post-rock. Him nos recomienda 10 discos de la escena maravillosos y lejos de ser los que siempre se recuerdan en listas o especiales dedicados a este tipo de música. Una serie de obras para dejarse llevar hasta llegar a lo más profundo de los corazones que se resisten a caer bajo la influencia de la mediocridad vital.

Lo más difícil, como siempre, será volver de allí.