Te presentamos el nuevo EP de The Soulers

The Soulers es una banda asturiana formada en su momento, hace más o menos tres años, por Esther Yuste (voz), Sonsoles Rodríguez (teclados y coros), Alfonso Castrillo (batería), Gustavo Pérez (guitarra y coros), José Ramón Ibáñez (bajo) y Kiko Flores (saxo). Entonces se llamaban Body & The Soulers, y en nuestra sección 7 Minutos al Día te los presentamos con su primer trabajo: From Side to Side. Un disco con sabor añejo, con muchas referencias a los 50 y primeros 60: algo de jazz y swing, doo-wop, pop primigenio, un poco de R&B y soul… Una gozada, vaya.

Ahora, con el nombre acortado a The Soulers, acaban de publicar un nuevo disco. Se trata de un EP de cinco canciones con el nombre de la propia banda. El disco ha sido grabado y mezclado en el estudio Room 31, mientras que la masterización tuvo lugar en Satélite Estudios. El grupo ha buscado, con estas decisiones, obtener una producción que acerque el sonido del disco a lo que ofrecen en directo. Quizás también por ello, o por tratarse de un EP con menos canciones, encontramos aquí un grupo más enfocado en cierto sonido. Un sonido que sigue bebiendo de la música popular norteamericana aunque en estas canciones hay menos variedad y más referencias a la música negra, especialmente soul y funk. Buena muestra de ello es la canción «Sexy souler», con la que nos adelantaron este nuevo disco, que recuerda al sonido de los grupos de chicas de primeros de los 60 pero con el ritmo funk-soul de una década después. O ese bajo con toques ácidos de «Reset», claramente ya escorado hacia el soul más rítmico.

Un disco breve pero exquisito que muestra a un grupo en evolución que sabe dónde están sus referencias y cómo aprovecharlas al máximo para ofrecer un producto de calidad y disfrutar en el intento.

A continuación puedes escuchar el nuevo EP homónimo de The Soulers.

Más sobre The Soulers en sus redes sociales:

(la foto de cabecera es obra de Miguel Prado)