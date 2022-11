La Bien Querida – Paprika (Sonido Muchacho)

Parece mentira, pero ya han pasado casi tres lustros desde que que Ana Fernández-Villaverde, más conocida como La Bien Querida, irrumpiera en nuestras vidas con aquella mítica maqueta que puso patas arribas nuestros corazones allá por 2008. Durante este tiempo, paso a paso, ha ido construyendo una trayectoria sólida y coherente, al alcance de muy pocos en nuestro país, asumiendo riesgos y manteniendo un buscado perfil bajo, comercialmente hablando, pero una inquietud inasequible al desaliento en la faceta artística. Así, tres años después de su notable Brujería llega a nuestras manos Paprika, con el que vuelve a casa a nivel de producción confiando de nuevo en su inseparable David Rodríguez tras sus escarceos recientes con René y Alizzz, pero cambia de hogar aterrizando en Sonido Muchacho, the place to be en 2022 si uno quiere presumir de autenticidad indie, dejando atrás toda una vida musical en Elefant.

Lo que encontramos en Paprika es un nuevo paso adelante en una carrera que aún no conoce el tropiezo. Mientras en la parte lírica su discurso permanece inamovible, cantando al amor, al desamor y al deseo en sus mil vertientes, las variaciones en su vertiente musical, frecuentes de disco a disco, dan un nuevo volantazo y hacen parada en los ritmos latinos, territorio hasta ahora inexplorado en su discografía con la excepción de “7 días juntos”, uno de los singles de Fuego, donde ya descubrimos su querencia por la cumbia y el latineo más bailable. En los surcos de Paprika encontramos trazas de bachata, rumba o bolero aunque el resultado es cien por cien Ana. Al fin y al cabo, estamos ante un disco de pop, en palabras de la propia música, y pocos discos de La Bien Querida han sonado tan accesibles e inmediatos como este.

Porque el giro latino del álbum no resulta finalmente transversal una vez escuchado este en su conjunto. Dos de los adelantos son las más claras muestras de esta nueva faceta, lo que nos hizo sospechar que se podría tratar de un álbum conceptual a la manera que lo fue Ceremonia, por ejemplo, pero tampoco hay para tanto. Me refiero a las bachatas “Esto que tengo contigo” y “La cruz de Santiago”, esta última con Santiago Motorizado marcándose una colaboración y un autohomenaje de lo más sugerente. A pesar de estas pinceladas latinas, la variedad estilística es tan amplia como acostumbra su autora: “Mala hierba”, es una pegadiza rumba con toque tropical donde colabora Miren Iza, “La perra del hortelano”, tema que abre el disco, podría pertenecer a cualquiera de sus últimos discos, “Como si nada” o “En paz” son las clásicas baladas de Ana y no faltan la colaboración con J de Los Planetas en “No es lo mismo” ni los sonidos disco en “La voz de su amo”. El picoteo estilístico le sienta bien a un álbum con el que La Bien Querida se adelanta al estancamiento, confirmando su infinita capacidad de reinvención y la versatilidad de su talento como compositora; una colección de canciones que reflejan fielmente el presente continuo en el que vive su autora y que estamos deseando escuchar cómo las defiende en directo.

Escucha La Bien Querida – Paprika